"Розкудахтались у своєму курятнику": через чоловіка в жіночому купе "Укрзалізниці" розгорівся скандал (відео)

У компанії вже відреагували на інцидент

У потязі "Укрзалізниці" Запоріжжя-Ясіння чоловік намагався потрапити у жіноче купе вагона. Подія сталася на станції міста Дніпро в неділю, 4 серпня.

Про це в TikTok повідомила користувачка з ніком AnastasiYYYYYa. Вона також оприлюднила відео, на яких зафіксовано цей момент.

Зазначається, що чоловік придбав квиток у жіноче купе в 5 вагоні потяга. Попри всі обурення дівчат у вагоні сказав, що буде їхати.

Своєю чергою провідниця не стала перешкоджати чоловіку. За її словами, якщо він придбав квиток, то може їхати.

"Найцікавіше було почути аргументацію провідниці: "Ну нічого страшного, хай чоловік дівчат розважає. Чого він не може їхати з вами". Потім вона разом з чоловіком почали обговорювати, що жіноче купе це маячня. Та лише "молоденьких дівчаток" це обурює", — написала авторка допису.

Вона також виклала відео, на якому чути діалог чоловіка з провідницею. Зокрема, він говорить, що дівчата "розкудахтались у своєму курятнику". Водночас вона додала, що після скарги на гарячу лінію "Укрзалізниці" чоловіка зі скандалом перевели в інший вагон.

Варто зазначити, що в "Укрзалізниці" вже відреагували на цей скандал. Під дописом користувачки Facebook Ольги Сергієнко представники компанії залишили свій коментар щодо інциденту.

"Прийміть, будь ласка, наші вибачення за цю прикру ситуацію, але ми готові оперативно з'ясувати що трапилось і де не спрацював механізм. Підкажіть, будь ласка, нам номер поїзда та вагону і дату рейсу, завчасно дякуємо", — зазначили в "Укрзалізниці".

Своєю чергою директор філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олександр Петровський у Facebook також відреагував на скандал. За його словами подібні випадки трапляються приблизно один раз на 100 поїздок у жіночих купе.

"У жіночих вагонах успішно проїхали 192,000 пасажирок. Трапляється раз десь на 100 поїздок, що візьме чоловік квиток в жіноче купе. Їх зазвичай відловлює ще контакт-центр та зорганізовує пересадку, або як тут — пересадив начальник поїзда. Функціоналу віддаленої верифікації статі ще поки що навіть Ілон Маск не вигадав, тому таке може траплятись… Звичайно, провідниця діяла не коректно, а відразу мала сама запросити начальника потяга — над цим попрацюємо. Давайте нову зраду, ця вичерпана", — написав він.

Як відомо, влітку 2023 року "Укрзалізниця" почала продавати квитки на потяги, в яких є купе виключно для жінок. При цьому купити квиток у таке купе можуть і чоловіки, але він дійсний лише для жінок. Тому виникає питання, чому провідниця дозволила чоловіку пройти в це купе.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запровадила певні правила у жіночих купе вагонів поїздів. Серед іншого, дівчатам не дозволяють палити ароматичні свічки та надмірно користуватися парфумами.