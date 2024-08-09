Відносини, взаємини чи стосунки: як правильно називати українською "отношения"

Які терміни слід обирати в різних контекстах, щоб уникнути плутанини у спілкуванні

Російське слово "отношение" (в множині "отношения") має кілька українських відповідників. А часто призводить до плутанини, бо не всі знають як правильно використовувати ці терміни.

Отже, як розрізняти ці поняття, щоб уникнути мовних помилок? Це не лише покращить ваше спілкування, але й сприятиме глибшому розумінню української мови.

Відносини

Слово "відносини" вживають переважно для опису суспільних зв'язків. Це можуть бути зв'язки між країнами, організаціями, а також різні типи відносин: економічні, політичні, міжнародні, сімейні та правові. Наприклад, ми можемо говорити про економічні, ринкові, політичні, суспільні, міжнародні відносини між державами або сімейні відносини.

Взаємини

Термін "взаємини" стосується особистих зв'язків між людьми. Це можуть бути родинні зв'язки, а також стосунки між чоловіком і жінкою чи між дітьми. Наприклад, взаємини між друзями або взаємини в родині.

Стосунки

Слово "стосунки" охоплює зв'язки між людьми, а також між абстрактними поняттями, державами чи організаціями. Це може бути стосунки з колегами, міждержавні стосунки або позашлюбні стосунки. Наприклад, ми можемо сказати, що міждержавні стосунки стали напруженими. З'ясовують також стосунки, а не відносини.

Ставлення

Слово "ставлення" описує характер поводження з кимось або чимось. Це може бути уважне ставлення до пацієнтів або зневажливе ставлення до старших. Таке вживання підкреслює емоційний аспект відносин.

Відношення

Термін "відношення" вживається в наукових або технічних контекстах, зокрема у фізичних, хімічних чи математичних термінах. Наприклад, ми можемо говорити про арифметичне відношення або синтаксичне відношення.

Приклади вживання без "отношений"

Ось кілька прикладів, які допоможуть уникнути плутанини, якщо не знаєте, який відповідник обрати:

Благожелательное отношение к кому – ласка, прихильність до кого.

Непочтительное отношение – неповага до кого.

Враждебные отношения – ворожі стосунки, ворожнеча.

Высказывать свое отношение к чему-либо – висловлювати свій погляд на що.

Во всех отношениях – з усіх боків, з усякого погляду.

Варто зазначити, що терміни "взаємовідносини" та "взаємостосунки" є русизмами, й в українській мові вживати їх не варто. Замість цього використовуйте "взаємини" або "стосунки", відповідно до контексту.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно звертатися до незнайомих людей українською. Українська мова багата на ввічливі форми звертань, які підкреслюють шанобливе ставлення до співрозмовника.