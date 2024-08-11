Відповідь знають одиниці: як українською називати коров'яче м'ясо, аби не осоромитись

Ці слова можна вживати замість суржика

Українці потроху відмовляються від російської мови, переходять на українську. Так, зі свого лексикону викинули вже "кіс-кіс, ципа-ципа", слова "будь здоров". Тепер варто попрощатися зі словом "говядина", яке досі широко вживається українцями в побуті.

"Телеграф" навчить вас правильно називати це м'ясо. Та розповість, якими словами краще замінити.

"На вечерю приготую картоплю з говядиною", "Йду на базар, бо хочу купити говядину", "У мене в морозильній камері ще є трохи говядини", — можна почути то тут, то там. Але так говорити не варто, якщо українська мова для вас – не пустий звук, бо слова "говядина" в українській мові нема.

Як сказати "говядина" українською

По-перше, варто зазначити, що відповідно до словника анти-суржика, слово "говядина" — це типовий суржик . По-друге, мовознавці радять замість нього вживати милозвучні слова яловичина (з наголосом на перший склад) або воловина (з наголосом на другий склад).

Академічний тлумачний словник української мови пояснює, що яловичина — це м'ясо великої рогатої худоби.

Подали борщ, а далі яловичину, покришили на дерев'яній тарілочці, посолили та й їли (Квітка-Основ'яненко, II, 1956, 68);

Не один фунт яловичини та хліба перетаскав Степан, поки таки привчив до себе сердитого Бровка (Любов Яновська, I, 1959, 241);

Щоб каша була за годину готова! З яловичиною! Перекажіть обозному, що новий пан сотник звелів: з яловичиною (Олександр Ільченко, Козацькому роду.., 1958, 396)".

Як альтернативу можна використовувати слово "воловина". Так тлумачить це слово той же словник:

"Воловина — м'ясо вола; яловичина. Ось вам і суп.. На друге йде капуста й воловина (Іван Франко, X, 1954, 153)".

Також інколи можна брати до уваги слово "телятина", якщо мова йде про м’ясо молодої великої рогатої худоби.

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