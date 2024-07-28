Забудьте про "жіночко"і "мужчіна": як правильно українською звертатись до незнайомця

Вивчайте українську разом з "Телеграфом"

Більшість людей почали переходити на українську мову. Проте є деякі українці, які не знають, як рідною мовою звертатись до незнайомих людей.

"Телеграф" з посиланням на видання "Апостроф" розповість, як українською правильно звернутися до незнайомої людини.

У більшості країн історично сформувались свої форми таких звертань. Зокрема, у франкомовних країнах до жінки кажуть "мадемуазель" (чи "мадам"), в англомовних – "мiс" (або "мiсiс"), у Нiмеччині говорять "фрау", в Італiї "синьйора". Також є чіткі звертання для представникiв чоловiчої статi: "мiстер", "мсьє", "гер", "синьйор". В українській мові також є свої особливі форми звертання.

Серед вдалих форм чемних звертань:

пане/пані;

панно (до незаміжньої жінки);

добродію/добродійко;

шановний/шановна;

шановний пане, шановна пані, шановні панове;

пані та панове.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно звертатися українською мовою до людини ім’ям "Олеся". І, як правильно рідною мовою звернутись до Юрія, а також, як утворити по батькові.