Прожитковий мінімум можуть скасувати: депутати вигадали, що замість нього буде

Зараз Мінсоцполітики вже завершує роботу над законопроєктом, який має затвердити Верховна Рада

У Міністерстві соціальної політики оголосили про важливі зміни, які стосуються насамперед уразливих верств населення. У відомстві вважають, що розмір прожиткового мінімуму в Україні є недостатнім, щоб забезпечити базові потреби людини, тому його хочуть скасувати.

Про це заявила міністр соцполітики Оксана Жолнович в ефірі телеканалу "Рада". Тепер замість прожиткового мінімуму планують запровадити базову соціальну допомогу, і це буде не постійна величина, а залежатиме від кількості членів сім’ї та доходів конкретного домогосподарства.

Окрім цього, оскільки до прожиткового мінімуму прив’язані штрафи, посадові оклади і таке інше, його підвищення тягне за собою підвищення багатьох виплат, а отже, і величезні витрати з бюджету. Тому прожитковий мінімум і не можуть підняти на суттєві суми. Тому дуже важливо цю прив’язку прибрати.

Тому замість великої кількості виплат запровадять лише дві:

для тих, хто тимчасово зіткнувся із бідністю;

виплату з догляду, якщо людина вже втратила працездатність.

Таким чином багато старих виплат просто будуть об’єднані. Наприклад, якщо для людини з інвалідністю зараз існує близько 100 виплат, то після запровадження базової соціальної допомоги вона отримуватиме одну, але більшого розміру.

Зараз Мінсоцполітики вже завершує роботу над законопроєктом, який має затвердити Верховна Рада.

Додамо, що з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць становить – 2 920 грн.

Що стосується основних соціальних та демографічних груп населення, то суми такі:

на дітей до 6 років – 2 563 грн;

на дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 грн;

для працездатних осіб – 3 028 грн;

для працездатних осіб, що застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді – 2 102 грн;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплату яких регулюють спеціальні закони, а також працівників податкових та митних органів – 2 102 грн;

для працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури – 1 600 грн;

для осіб, які втратили працездатність – 2 361 грн.

Раніше "Телеграф" писав про фінансове становище людей. Українці відповідали, чи вистачає їм на базові потреби.