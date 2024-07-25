Ледве вистачає на їжу: в українців запитали, яке в них фінансове становище

Відповіді наших громадян здивували

В Україні проживають люди різних ланок. Проте є і ті, кому катастрофічно не вистачає грошей не тільки на одяг, але й на їжу.

Про це стало відомо зі статті ZN.UA. Вони за допомоги Центру Разумкова поставили нашим співгромадянам кілька питань щодо їхнього матеріального становища.

У відповідь на запитання "Яке із тверджень найточніше відповідає фінансовому стану вашої сім'ї?", більш як 48% обрали варіант "Вистачає на їжу і одяг, але для купівлі чогось дорожчого (наприклад, побутової техніки) доводиться відкладати".

Трохи більше 32% відповіли, що "На їжу вистачає, але купувати одяг уже важко", 9% обрали "Нам не вистачає грошей навіть на їжу", 7,4% зазначили, що їм "Вистачає на все, заощаджень вимагають лише дуже дорогі покупки (наприклад, авто)". Лише трохи більше 1% вказали, що сім'я може собі дозволити все, що забажає.

"9% сімей, яким не вистачає грошей навіть на їжу, як і 32%, яким тільки на їжу і вистачає, — дуже сумний результат", — йдеться в матеріалі.

Згідно з червневим "Звітом про фінансову стабільність", який регулярно готує НБУ, реальні доходи населення помітно зростають: "Середньомісячна заробітна плата в І кварталі 2024 року зросла на 22,5% порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Поетапне підвищення мінімальної заробітної плати на початку року та у квітні, збільшення виплат у бюджетній сфері, підвищення грошового забезпечення військовослужбовців на 10% у річному вимірі та індексація пенсійних виплат позитивно впливають на загальний рівень доходів". А значне сповільнення інфляції, впевнені в НБУ, є додатковим чинником, що сприяє зростанню реальних доходів населення.

Раніше "Телеграф" писав, що уряд України готує рекордне підвищення податків. Зокрема, воно торкнеться ювелірного бізнесу.