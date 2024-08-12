Прожиточный минимум могут отменить: депутаты придумали, что вместо него будет

Сейчас Минсоцполитики уже завершает работу над законопроектом, который должен утвердить Верховная Рада

В Министерстве социальной политики объявили о важных изменениях, касающихся прежде всего уязвимых слоев населения. В ведомстве считают, что размер прожиточного минимума в Украине недостаточен, чтобы обеспечить базовые потребности человека, поэтому его хотят отменить.

Об этом заявила министр соцполитики Оксана Жолнович в эфире телеканала "Рада". Теперь вместо прожиточного минимума планируется внедрить базовую социальную помощь, и это будет не постоянная величина, а будет зависеть от количества членов семьи и доходов конкретного домохозяйства.

Кроме этого, поскольку к прожиточному минимуму привязаны штрафы, должностные оклады и прочее, его повышение влечет повышение многих выплат, а значит, и огромные расходы из бюджета. Потому прожиточный минимум и не могут поднять на существенные суммы. Поэтому очень важно эту привязку убрать.

Поэтому вместо большого количества выплат введут только две:

для тех, кто временно столкнулся с бедностью;

выплату по уходу, если человек уже потерял трудоспособность.

Таким образом многие старые выплаты просто будут объединены. К примеру, если для человека с инвалидностью сейчас существует около 100 выплат, то после введения базовой социальной помощи он будет получать одну, но большего размера.

Сейчас Минсоцполитики уже завершает работу над законопроектом, который должен утвердить Верховная Рада.

Добавим, что с 1 января 2024 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составляет – 2 920 грн.

Что касается основных социальных и демографических групп населения, то суммы таковы:

на детей до 6 лет – 2563 грн;

на детей от 6 до 18 лет – 3 196 грн;

для трудоспособных лиц – 3028 грн;

для трудоспособных лиц, применяемого для определения базового размера должностного оклада судьи – 2102 грн;

трудоспособных лиц, применяемый для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплату которых регулируют специальные законы, а также работников налоговых и таможенных органов – 2102 грн;

для трудоспособных лиц, применяемого для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры – 1600 грн;

для лиц, потерявших трудоспособность – 2361 грн.

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