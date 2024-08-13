У України критично мало своїх ракет: Чмут розкрив темпи виробництва озброєнь ЗСУ

Аналітик розповів, чим ускладнюється виробництво снарядів в Україні

Україна на рік виробляє від 10 до 10 тисяч ракет, наприклад, ПТУРи. При цьому виробництво ускладнюється тим, що компоненти стали дефіцитними та дорогими у всьому світі.

Про це в інтерв’ю PRESSING розповів український військовий аналітик та голова фонду "Повернися живим" Тарас Чмут. На питання про якість боєприпасів, які виробляють в Україні, він не відповів прямо.

"Сама собою ракета вона повинна потрапляти в ціль, а з цим, фактично, найбільші проблеми. Та ж Росія, яка має потужний ВПК, і виробляється багато різної номенклатури. Але їхні снаряди не потрапляють", — сказав Тарас Чмут.

Він наголосив, що не треба вважати, що Україна сильно відрізняється від РФ у плані технологічного рівня, досвіду чи знань. Наприклад, на рік ОПК нашої країни здатний виготовити близько 10 далекобійних ракет. Але Україні категорично не вистачить тієї кількості, щоб здобути перемогу на полі бою. Ракет власного виробництва у нас критично мало, практично на один обстріл.

"Чи можемо ми говорити, що робимо ракети? Мабуть, так. Чи можемо ми десятьма ракетами перемогти? Очевидно, ні", — сказав Тарас Чмут.

Щодо виробництва решти боєприпасів в Україні, то минулого місяця військовий аналітик відвідав два приватні підприємства з їхнього виробництва. Одне із них досить потужний — справжній завод, а другий у кілька разів менший. Виробляють в Україні міни та боєприпаси різного калібру (155 мм, 152 мм, 122 мм, 125 мм).

"Питання сировини, якості боєприпасів та компонентів. Пороху у світі зараз дорогий і дефіцитний компонент, як і підривники. Тому питання до якості кінцевого продукту — просто виробляти снаряди не означає, що вони якісні та когось вбивають або кудись потрапляють", — наголосив Тарас Чмут.

Він додав, що чиновники не говорять про якість українських боєприпасів, а озвучують виключно їхню кількість. На пряме запитання щодо якості українських боєприпасів він порадив звернутися до військових, щоб вони дали найчеснішу відповідь.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Словаччина планує наростити виробництво боєприпасів, попри відмову озброювати Україну. Зробити це планують уже наступного року.