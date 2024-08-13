У Украины критически мало своих ракет: Чмут раскрыл темпы производства вооружений ВСУ

Аналитик рассказал, чем осложняется производство снарядов в Украине

Украина в год производит от 10 до 10 тысяч ракет, например ПТУРы. При этом производство усложняется тем, что компоненты стали дефицитными и дорогостоящими по всему миру.

Об этом в интервью PRESSING рассказал украинский военный аналитик и глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. На вопрос о качестве боеприпасов, которые производят в Украине, он предпочел не отвечать прямо.

"Сама по себе ракета она должна попадать в цель, а с этим, фактически, самые большие проблемы. Та же Россия, у которой мощный ВПК, и производится много разной номенклатуры. Но их снаряды не попадают", — сказал Тарас Чмут.

Он подчеркнул, что не нужно считать, что Украина сильно отличается от РФ в плане технологического уровня, опыта или знаний. К примеру, в год ОПК нашей страны способен произвести около 10 дальнобойных ракет. Но Украине категорически не хватит того количества, чтобы одержать победу на поле боя. Ракет собственного производства у нас критически мало, фактически на один обстрел.

"Можем ли мы говорить, что делаем ракеты? Наверное, да. Можем ли мы десятью ракетами победить? Очевидно, нет", — сказал Тарас Чмут.

Что касается производства остальных боеприпасов в Украине, то в прошлом месяце военный аналитик посетил два частных предприятия по их производству. Одно из них достаточно мощное — настоящий завод, а второе в несколько раз меньше. Производят в Украине мины, и боеприпасы разного калибра (155 мм, 152мм, 122мм, 125мм).

"Вопрос сырья, качества боеприпасов и компонентов. Пороха в мире сейчас дорогостоящий и дефицитный компонент, как и взрыватели. Поэтому вопрос к качеству конечного продукта — просто производить снаряды не значит, что они качественные и кого-то убивают или куда-то попадают", — отметил Тарас Чмут.

Он добавил, что чиновники не говорят о качестве украинских боеприпасов, а озвучивают исключительно их количество. На прямой вопрос о качестве украинских боеприпасов он посоветовал обратиться к военным, чтобы они дали самый честный ответ.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Словакия планирует нарастить производство боеприпасов, несмотря на отказ вооружать Украину. Сделать это планируют уже в следующем году.