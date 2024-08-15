Успішний успіх в НАУ: як за ексрегіонала Луцького двірники отримували житло в Києві, зухвала схема

Луцький запевнив, що проти нього не порушено зараз та не було порушено раніше жодних кримінальних справ

Національний авіаційний університет (НАУ) втратив десяток службових помешкань. Вони були приватизовані, наприклад, двірниками та пенсіонерами за часів, коли вишом керував скандальний ексрегіонал Максим Луцький, який фігурував у скандалі із забудовою університету.

Про це пише "Головком". Журналісти нагадали, що у липні цього року Державна аудиторська служба повідомила про схему із незаконною приватизацією 32 університетських квартир. Десять із них відчужені доволі назабним способом. Глава Держаудитслужби України Алла Басалаєва тоді заявила, що до махінацій причетне керівництво вишу. Період виявлених махінацій припадає на 2021-2023 роки, коли університетом керував колишній член Партії регіонів Максим Луцький.

Так, згідно з даними бухгалтерського обліку університету, на 31 березня 2024 року на субрахунку "Будівлі, споруди та передавальні пристрої" обліковуються 53 квартири, але, як зазначають журналісти, "це лише на папері". Насправді ж десятки цих квартир уже були приватизовані, а десять із них майже одразу продано, про що й повідомляли аудитори.

Як працювала схема?

У виш приходили люди, які отримували посади, наприклад, прибиральників чи двірників. Як пише "Головком", ці люди були знайомими керівників навчального закладу. Всі ці громадяни практично миттєво отримували у своє користування службові квартири, і також швидко приватизували їх. Після виведення житла з власності університету новоспечені працівники благополучно звільнялися.

Приклади таких зухвалих "історій успіху"

Один із таких випадків, за даними журналістів, стався у листопаді 2021 року. Тоді пенсіонерка 52-року народження із села на Київщині отримала посаду двірника у НАУ. Вже наступного дня вона звернулася до житлової комісії університету з проханням поставити її в чергу працівників, які потребують службового житла. І вже дуже скоро двірничці було надано квартиру площею 42,8 кв. м (при нормі на одну особу 34,65 кв. м) та житловою площею 17,9 кв. м, (при нормі на одну особу 13,65 кв. м).

Далі рішення університету щодо користування службовим житлом за процедурою має узгодити районна державна адміністрація, на території якої знаходиться житло. У нашому випадку це Солом’янська райадміністрація Києва. Саме та, яку у 2013-2014 роках очолював Максим Луцький.

Після цього все розвивалося стрімко: у грудні нова співробітниця вже отримала в користування квартиру, через пів року ректор клопочеться про виведення житла з числа службових, а ще через пів року жінка приватизувала її. Через рік звільнилася з роботи вже зі своєю квартирою.

Такого ж "успіху" досягла пенсіонерка із Кривого Рогу, яка влаштувалася у НАУ прибиральницею. Її історія дуже схожа на попередню: жінка влаштовується на роботу, через місяць її переводять на посаду прибиральниці, після цього співробітниця отримує ключову довідку-висновок про важливість для університету трудових відносин з нею, а через 12 днів уже з’являється в університетській квартирній черзі під номером 43. Проте всього через 2 місяці двокімнатна квартира дістається саме їй. Через рік двірник приватизувала її у такий же спосіб, ще через 6 днів звільнилася.

У цьому будинку дісталася квартира прибиральниці з Кривого Рогу

Ще схожі історії:

2023 року на роботу двірником влаштувалася дівчина 1993 року народження. За місяць їй видали квартиру у місті Вишневе під Києвом. Ще через тиждень працівниця отримала відпустку для догляду за дитиною. Слід зазначити, що її сім’я складається із чотирьох осіб. І навіть незважаючи на це, площа квартири, яка їй була надана (понад 100 кв. м), перевищує норми.

Слід зазначити, що її сім’я складається із чотирьох осіб. І навіть незважаючи на це, площа квартири, яка їй була надана (понад 100 кв. м), перевищує норми. У вересні 2023 року у НАУ з’явився такий вагітна двірничка 1991 року народження. Вона дуже швидко оселилася у службовій квартирі у місті Вишневе. У цьому конкретному випадку ще не відомо, чи було приватизоване житло, але аудитори вважають, що керівництвом університету та владою Вишневого були створені всі умови для цього.

Ще одна цікава історія сталася зі спеціалістом деканату факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій. Його понизили до двірника, а далі вже все сталося за відомою схемою.

Квартири, які раніше належали НАУ у Вишневому

Зазначається, що щасливі двірники ще й отримували досить високу зарплату — близько 30 тисяч гривень.

"Слід зазначити, що процедура формування контрольного списку працівників НАУ, які перебувають на квартирному обліку, не була прозорою. Згідно зі статутом НАУ, майно, закріплене за університетом, "не підлягає вилученню, відчуженню, приватизації… без згоди Міністерства освіти і науки України та Конференції трудового колективу університету…". Ані міністерство, ані загалом Кабмін та Фонд держмайна не давали дозволу на відчуження і приватизацію університетського житла. Ревізія показала: десятки квартир відчужені у НАУ і станом на 2024 рік вже перебували у власності фізичних осіб. Під клопотаннями університету до районної влади із проханням дозволити приватизацію квартир стоїть підпис ректора у 2021-2023 роках Максима Луцького.", — пишуть журналісти.

Хто був власником нових квартир?

За даними "Головкому", наприклад, чоловік однієї з двірників працював у столичній прокуратурі, а з травня по листопад 2023 року обіймав посаду провідного спеціаліста відділу НАУ з питань запобігання та виявлення корупції.

Ще один двірник є дружиною начальника відокремленого структурного підрозділу "Криворізький професійний коледж Національного авіаційного університету". У власності Андрусевича, крім приватизованої квартири Авіаційного університету, є квартира у Кривому Розі площею 64,9 кв. м.

Що зрештою?

Журналісти дізналися у правоохоронців, що зараз з цією історією і чи порушено справи за фактами аудиторської перевірки.

Генпрокурора повідомила про наявність в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінального провадження від 12 липня 2024 року, "яке може мати відношення до відомостей, що запитуються". Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснює Солом’янське управління поліції, а нагляд у формі процесуального керівництва – Солом’янська окружна прокуратура міста Києва.

Головне слідче управління Нацполіції повідомило, що у них "на опрацюванні був лист Державної аудиторської служби України з зазначеного питання", триває слідство.

Сам Максим Луцький запевнив, що проти нього не порушено зараз і не було порушено жодних кримінальних справ раніше. За словами Луцького, ні поліції, ні прокуратурі жодних свідчень він не надавав, та і Держаудитслужба не просила у нього роз’яснень під час перевірки університету.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Максим Луцький лобіював забудову НАУ його соратником.