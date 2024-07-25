Невже зараз це головне? Луцький університет буде щодня мити авто за десятки тисяч гривень

Останній тендер ЛНТУ здивував

Луцький технічний університет вирішив укласти угоду на послуги автомийки вартістю 40 тисяч гривень. Згідно з опублікованою інформацією, переможцем тендеру стала ФОП Фесіна Вікторія Володимирівна.

Вона спеціалізується на технічному обслуговуванні та ремонті автотранспортних засобів. Відповідні документи "Телеграф" знайшов на порталі Рrozorro.gov.ua.

Предмет договору

Контракт передбачає миття двох автомобілів марки Kia: моделей Cerato та Carnival. Термін дії угоди — до 31 грудня 2024 року. Таким чином, послуги надаватимуться протягом наступних п'яти місяців — протягом серпня-грудня 2024 року.

Розподіл коштів

При розподілі загальної суми на період дії договору, вартість послуг становить:

8000 гривень на місяць;

2000 гривень на тиждень.

Це означає, що на миття кожного автомобіля виділяється приблизно 1000 гривень щотижня. За ці гроші можна помити авто близько 8 разів. У документації не вказано додаткових умов чи специфікацій послуг, які б пояснювали таку вартість. Зазначено лише базову послугу — миття автомобілів щоденно з 08:00 до 20:00.

Раніше "Телеграф" також розповідав про іншу дивну закупівлю в області, де йдуть бойові дії. Це 2 млн на утримання доріг.