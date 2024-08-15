Успешный успех в НАУ: как при экс-регионале Луцком дворники получали жилье в Киеве, дерзкая схема

Луцкий заверил, что против него не возбуждено сейчас и не было возбуждено ранее никаких уголовных дел

Национальный авиационный университет (НАУ) потерял десяток служебных квартир. Они были приватизированы, например, дворниками и пенсионерами во времена, когда вузом руководил скандальный экс-регионал Максим Луцкий, фигурировавший в скандале с застройкой университета.

Об этом пишет "Главком". Журналисты напомнили, что в июле этого года Государственная аудиторская служба сообщила о схеме с незаконной приватизацией 32 университетских квартир. Десять из них отчуждены самым наглым способом. Глава Госаудитслужбы Украины Алла Басалаева тогда заявила, что к махинациям причастно руководство вуза. Период обнаруженных махинаций приходится на 2021-2023 годы, когда университетом руководил бывший член Партии регионов Максим Луцкий.

Так, согласно данным бухгалтерского учета университета, на 31 марта 2024 года на субсчете "Здания, сооружения и передаточные устройства" учитываются 53 квартиры, но, как отмечают журналисты, "это только на бумаге". На самом же деле десятки этих квартир уже были приватизированы, а десять из них почти сразу проданы, о чем и сообщали аудиторы.

Как работала схема?

В вуз приходили люди, которые получали должности, например, уборщиков или дворников. Как пишет "Главком", эти люди были знакомыми руководителей учебного заведения. Все эти граждане практически мгновенно получали в свое пользование служебные квартиры, и также быстро приватизировали их. После вывода жилья из собственности университета, новоиспеченные работники благополучно увольнялись.

Примеры таких дерзких "историй успеха"

Один из таких случаев, по данным журналистов, произошел в ноябре 2021 года. Тогда пенсионерка 52-года рождения из села в Киевской области получила должность дворника в НАУ. Уже на следующий день она обратилась в жилищную комиссию университета с просьбой поставить ее в очередь работников, нуждающихся в служебном жилье. И уже очень скоро дворничке была предоставлена ​​квартира площадью 42,8 кв. м (при норме на одного человека 34,65 кв. м) и жилой площадью 17,9 кв. м, (при норме на одного человека 13,65 кв. м).

Далее решение университета о пользовании служебным жильем по процедуре должна согласовать районная государственная администрация, на территории которой находится жилье. В нашем случае это Соломенская райадминистрация Киева. Именно та, которую в 2013-2014 годах возглавлял Максим Луцкий.

После этого все развивалось стремительно: в декабре новенькой сотруднице уже дали в пользование квартире, через полгода ректор ходатайствует о выводе жилья из числа служебных, а еще через полгода женщина приватизировала её. Спустя год уволилась с работы уже с собственной квартирой.

Такого же "успеха" достигла пенсионерка из Кривого Рога, которая устроилась в НАУ уборщицей. Её история очень похожа на предыдущую: женщина устраивается на работу, через месяц её переводят на должность уборщика, после этого сотрудница получает ключевую справку-вывод о важности для университета трудовых отношений с ней, а через 12 дней уже появляется в университетской квартирной очереди под номером 43. Однако всего через 2 месяца двухкомнатная квартира достается именно ей. Через год дворник приватизировала её таким же способом, а еще через 6 дней уволилась.

В этом доме досталась квартира уборщице из Кривого Рога

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В 2023 году на работу дворником устроилась девушка 1993 года рождения. Через месяц ей выдали квартиру в городе Вишневое под Киевом. Еще через неделю работница получила отпуск по уходу за ребенком. Следует отметить, что её семья состоит из четырех человек. И даже несмотря на это, площадь квартиры, которая ей была предоставлена ​​(более 100 кв. м), превышает нормы.

Следует отметить, что её семья состоит из четырех человек. И даже несмотря на это, площадь квартиры, которая ей была предоставлена ​​(более 100 кв. м), превышает нормы. В сентябре 2023 года у НАУ появился беременный дворник 1991 года рождения. Она очень быстро поселилась в служебную квартиру в городе Вишневое. У цьому конкретному випадку ще невідомо, чи було приватизовано житло, але аудитори вважають, що керівництвом університету і владою Вишневого були створені усі умови для цього.

Еще одна интересная история произошла со специалистом деканата факультета аэронавигации, электроники и телекоммуникаций. Его понизили до дворника, а дальше уже все случилось по известной схеме.

Квартиры, которые ранее принадлежали НАУ в Вишневом

Отмечается, что везучие дворники еще и получали довольно высокую зарплату — около 30 тысяч гривен.

"Следует отметить, что процедура формирования контрольного списка работников НАУ, состоящих на квартирном учете, не была прозрачной. Согласно уставу НАУ, имущество, закрепленное за университетом, "не подлежит изъятию, отчуждению, приватизации… без согласия Министерства образования и науки Украины и Конференции трудового коллектива университета…". Ни министерство, ни Кабмин и Фонд госимущества не давали разрешения на отчуждение и приватизацию университетского жилья. Ревизия показала: десятки квартир отчуждены в НАУ и на 2024 год уже находились в собственности физических лиц. Под ходатайствами университета к районным властям с просьбой разрешить приватизацию квартир стоит подпись ректора в 2021-2023 годах Максима Луцкого", — пишут журналисты.

Кто был собственниками новых квартир?

По данным "Главкома", например, муж одной из дворников работал в столичной прокуратуре, а с мая по ноябрь 2023 года занимал должность ведущего специалиста отдела НАУ по вопросам предотвращения и выявления коррупции.

Еще одна дворник является супругой начальника обособленного структурного подразделения "Криворожский профессиональный колледж Национального авиационного университета". В собственности Андрусевич, кроме приватизированной квартиры Авиационного университета, есть квартира в Кривом Роге площадью 64,9 кв. м.

Что в итоге?

Журналисты узнали у правоохранителей, как обстоят дела сейчас с этой историей и возбуждены ли дела по фактам аудиторской проверки.

Генпрокурора сообщила о наличии в Едином реестре досудебных расследований уголовного производства от 12 июля 2024 года, "которое может иметь отношение к запрашиваемым сведениям". Досудебное расследование в этом уголовном производстве осуществляет Соломенское управление полиции, а надзор в форме процессуального руководства – Соломенская окружная прокуратура города Киева.

Главное следственное управление Нацполиции сообщило, что у них "на проработке находилось письмо Государственной аудиторской службы Украины по указанному вопросу", продолжается следствие.

Сам Максим Луцкий заверил, что против него не возбуждено сейчас и не было возбуждено ранее никаких уголовных дел. По словам Луцкого, ни полиции, ни прокуратуре никаких показаний он не давал, так и Госаудитслужба не просила у него разъяснений во время проверки университета.

Напомним, ранее мы писали о том, что Максим Луцкий лоббировал застройку НАУ его же соратником.