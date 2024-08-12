Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику міністра Хейлу: без застави не обійшлось

Корупційну схему викрили НАБУ та СБУ

У понеділок, 12 серпня, Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення щодо колишнього заступника міністра енергетики Олександра Хейла, затриманого на отриманні хабаря у розмірі пів мільйона доларів. За рішенням суду, вже ексчиновник відправився під варту до 8 жовтня, з правом внесення застави у 25 мільйонів гривень.

Про це повідомляє "Hromadske". Як зазначено у виданні, таке рішення стало компромісом між вимогами прокуратури, яка наполягала на заставі у 30 мільйонів гривень, та позицією захисту, що просив про м'якший запобіжний захід.

"Сторона захисту зазначала, що Хейло має на утриманні 14-літню доньку, яка має інвалідність. Як стверджувалося, дитина потребує постійного догляду, і дружина самостійно, без допомоги чоловіка, не впорається", — пише видання, посилаючись на слова свого кореспондента із зали суду.

Попри ці аргументи, суд вирішив, що тяжкість звинувачень вимагає суворого запобіжного заходу. Водночас, знизивши розмір можливої застави порівняно з вимогами прокуратури, ВАКС певною мірою врахував особисті обставини підозрюваного.

До слова, на своєму засіданні 12 серпня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про звільнення Олександра Хейла з посади заступника міністра енергетики України.

Деталі справи

СБУ та НАБУ викрили масштабну корупційну схему, яку організував заступник міністра енергетики України Олександр Хейло. Повідомлялося, що міністр енергетики України Герман Галущенко сприяв викриттю свого зама.

Посадовця затримали у Києві під час отримання хабаря в розмірі пів мільйона доларів. За ці кошти чиновник обіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодну передачу у користування гірничо-видобувного обладнання з шахт прифронтового району Донецької області.

Мова йде про дефіцитне устаткування, яке належить державній вугільній компанії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що відомо про Олександра Хейла, який попався на хабарі. Він став заступником міністра відносно нещодавно – з вересня 2023 року. З грудня 2022 року та до призначення посадовець очолював ДП "Укрвугілля".