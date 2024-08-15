І на пів року не вистачить: у США прийняли важливе рішення щодо військової підтримки України

Запаси зброї стрімко вичерпуються

Незабаром США планують оголосити про нові пакети військової допомоги для нашої держави, адже Збройним Силам України (ЗСУ) не вистачає зброї та боєприпасів.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає The Guardian.

"ЗСУ відчувають брак зброї та боєприпасів, що позбавляє їх можливості проводити масштабні наступальні операції щонайменше протягом пів року", — сказав він.

Зауважимо, що деталей про нові пакети допомог ще не розголошували. Проте заява Кірбі прозвучала після того, як міністр оборони України Рустем Умеров поговорив зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном про ситуацію на полі бою і оборонні потреби України.

Напочатку серпня США виділяли новий пакет військової допомоги для України на 125 млн доларів. До нього увійшли артилерійські снаряди, ракети та інше озброєння.

Нагадаємо, наразі ЗСУ проводять наступальну операцію в Курській області, яку вперше прокоментував президент США Джо Байден. За його словами, він регулярно проводить наради з цього приводу. Але глава Білого дому, як і більшість офіційних чиновників США, утримується від докладних коментарів на тему українського наступу у Курській області.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Пентагон помилився на мільярди доларів у військовій допомозі Україні. Вже відомо, як це виправлять.