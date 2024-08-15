Не тільки вчителі: хто ще має право на відстрочку від мобілізації

Освітяни можуть йти на службу добровільно

В Україні триває загальна мобілізація, частина громадян мають відстрочку від призову. Зокрема це стосується працівників навчальних закладів.

Категорії освітян, які мають право на відстрочку, зазначено у тексті закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Так, призвати на службу до ЗСУ не можуть:

наукових і науково-педагогічних працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;

педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, якщо вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

вчителів у школах, якщо вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Отже, законодавство гарантує право на відстрочку не лише вчителям у школах, а й викладачам університетів, коледжів та ліцеїв.

Важливо розуміти, що відстрочка надається для забезпечення безперебійної роботи освітніх закладів. Тому після звільнення працівник навчального закладу може бути мобілізованим. Також освітянин може піди до армії за власним бажанням.

Раніше "Телеграф" писав, хто зі студентів втратить право на відстрочку. Друга вища освіта та поновлення на бакалаврат не рятує чоловіка від призову.