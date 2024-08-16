Как часто нужно обновлять отсрочку: разъяснение адвоката

Отсрочка – не вечна и не продолжается автоматически

Некоторые категории украинцев имеют право на отсрочку службы в армии. Однако однажды получив отсрочку ее постоянно нужно продолжать.

Об этом заявила адвокат Мария Полищук в комментарии "Киев24". Причина постоянного обновления — срок, на который предоставляется отсрочка. Она рассчитана на срок мобилизации — 90 дней, поэтому после продления этого срока нужно обновить и отсрочку. Автоматическое продление не предусмотрено.

Для того чтобы получить отсрочку, нужно не только иметь на нее право, но и обновлять свои военно-учетные документы вовремя. Отметим, что вопрос автоматической отсрочки некоторым категориям мужчин, среди которых многодетные родители и т.п., рассматривается для реализации в приложении "Резерв+".

Ранее адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН отмечала, что получить отсрочку можно в любой момент, срок для этого не установлен. Однако это нужно сделать до начала военной службы. При принятии решения о предоставлении или не предоставлении отсрочки военнообязанного не направляют на ВЛК. Забронированные работники должны стать на специальный учет в ТЦК и СП.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как забронированный работник может уехать за границу. Для этого требуются определенные документы.