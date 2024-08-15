Чи може заброньований чоловік виїхати за кордон: є одна умова

Громадянин повинен мати з собою певні документи

В Україні можуть отримати законне бронювання від мобілізації працівники підприємств, які визнані критично важливими для економіки. Дехто вважає, що бронь дає повну свободу пересування, зокрема, можливість виїхати за кордон.

Однак, це не зовсім так. Як пояснює адвокат Юрій Айвазян, виїзд заброньованих осіб за межі України можливий лише за однієї умови.

Заброньований працівник може виїхати за кордон лише у зв'язку з відрядженням. При собі він повинен мати:

документи щодо оновлення даних, або штрих-код наклейку на тимчасовому посвідченні — це необхідно для підтвердження статусу заброньованої особи;

витяг щодо бронювання та відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації;

наказ щодо відрядження, який підтверджує, що виїзд за кордон пов'язаний з виконанням службових обов'язків.

Важливо розуміти, що бронювання від мобілізації не є безстроковим і може бути скасоване за певних умов.

Нагадуємо, коли бронь може бути анульовано:

закінчився термін дії бронювання;

підприємство, яке бронювало працівника, зупинило роботу;

після звільнення заброньованого працівника з підприємства;

підприємство втратило статус критичної інфраструктури.

Також заброньований може отримати повістку, якщо не оновив свої військово-облікові дані до 16 липня. Це можливо навіть при електронному бронюванні, адже для того, щоб воно працювало, потрібно оновити документи у ТЦК та СП.

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