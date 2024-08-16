В Україні легалізували медичний канабіс: що це і чому він такий важливий

Відпуск лікарських засобів на основі медичного канабісу буде можлива в Україні виключно за електронним рецептом лікаря

У п’ятницю, 16 серпня, в Україні набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу. Відтепер його можна використовувати у промислових, наукових та медичних цілях. Закон створює умови для доступу пацієнтів до онкологічних та інших захворювань.

"Телеграф" розповідає, що є медичним канабісом, для чого потрібен був цей закон і що зміниться для українців. Можна сказати, що для людей з певними захворюваннями це стане справжнім порятунком.

Слід зазначити, що використання препаратів, виготовлених на основі медичного канабісу, вже дозволено у 56 країнах світу, серед яких Австрія, Бельгія, Великобританія, Греція, Данія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Франція, Чехія, а також Ізраїль, США та Канада.

Медичний канабіс: що це

Ліки на основі медичного канабісу використовуються не тільки при онкологічних захворюваннях для знеболювання або усунення побічних ефектів від хіміотерапії (нудота, блювання, втрата сил, різного роду болю); а також:

при епілепсії – скорочення епілептичних нападів;

при розсіяному склерозі (зняття спастичності м’язів);

при фантомних болях після травм та ампутацій;

для поліпшення стану нервової системи та покращення сну;

для лікування посттравматичного синдрому

при хворобах Альцгеймера, Паркінсона та паліативної медицини.

Ліки на основі медичного канабісу можуть бути також у вигляді нашкірного пластиру, олії, гідроназального спрею і навіть електронних сигарет (без "наркотичного" ефекту).

Що важливо, препарати, в основі яких лежить медичний канабіс, не мають побічних ефектів, на відміну від інших наркотичних знеболюючих (опіоди) або психотропних препаратів.

Що змінить легалізація медичного канабісу

Тепер в Україні дозволено культивування рослин роду конопель для промислових цілей (за винятком виробництва та/або виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин).

Умова, за якої таке культивування дозволено – використання насіння, зібраного з сортів рослин, у висушеній соломі якого гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу не перевищує 0,2%.

Також передбачено посилення функцій контролю з боку Національної поліції. Вона має погоджувати видачу ліцензій на культивування та використання рослин, режим охорони ділянки, місця зберігання рослин, транспортування партій товару тощо.

При цьому серед вимог до культивування рослин роду конопель – вирощування в умовах закритого ґрунту; забезпечення цілодобового відеоспостереження із наданням безкоштовного доступу до нього Нацполіції; дотримання належної практики культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження (GACP).

Як будуть відпускати такі ліки

Згідно із законом, відпустка лікарських засобів на основі медичного канабісу буде можлива в Україні виключно за електронним рецептом лікаря — згідно з медичними показаннями пацієнта.

Важливо, що аптеки мають отримати спеціальну ліцензію, яка б дозволяла їм реалізувати ці препарати.

Перевозити та зберігати ліки на основі медичного канабісу пацієнти отримують право лише у кількості, визначеній одним рецептом.

Що кажуть медики

Завідувач відділення інтенсивної терапії обласного онкодиспансеру Максим Скрипник зазначив, що медичний канабіс має гарний знеболюючий ефект та допомагає під час нудоти після прийому хімпрепаратів. Про це пише "Суспільне".

Його, як зазначає медик, доцільно використовувати не лише при онкології, а й при хворобі Альцгеймера, анорексії чи різних депресивних станах.

"Медичний канабіс – це лікарський препарат, який зареєстрований у більше, ніж 56 країнах світу. Це і Америка, і Австрія, і Європа, де вже його широко використовують. Медичний канабіс можна використовувати у різних сферах медицини. Це і онкологія, і нейрохірургія, і неврологія, і ті хворі хоспісні, які потребують просто якість життя покращити. Тільки Україна ще чекає цього часу "х", коли він буде легалізований у нас", — сказав він.

Також Скрипник зазначив, що медичний канабіс не викликає залежність та ейфорію. Він стане доповненням до тих ліків, які медики вже призначають пацієнтам.

"Кожен препарат має інструкцію. І в цій інструкції буде вказано і механізм дії, і при яких захворюваннях його використовують, і так само і дозу. Українські лікарі поповнять портфель ліків медичним канабісом, за допомогою яких ми так само лікуватимемо хворих", — додав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у 2023 році в Україні створили комікс на підтримку медичного канабісу. За словами його автора, проект спрямований на підвищення поінформованості громадськості про канабіс, його дію та властивості, а також на розвиток критичного мислення.