В Украине легализовали медицинский каннабис: что это и почему он так важен

Отпуск лекарственных средств на основе медицинского каннабиса будет возможен в Украине исключительно по электронному рецепту врача

В пятницу, 16 августа, в Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса. Отныне его можно использовать в промышленных, научных и медицинских целях. Закон создает условия для доступа пациентов к лечению онкологических и других заболеваний.

"Телеграф" рассказывает, что представляет собой медицинский каннабис, для чего нужен был этот закон и что изменится для украинцев. Можно сказать, что для людей с рядом определенных заболеваний это станет настоящим спасением.

Следует отметить, что использование препаратов, изготовленных на основе медицинского канабиса, уже разрешено в 56 странах мира, среди которых Австрия, Бельгия, Великобритания, Греция, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Франция, Чехия, а также Израиль, США и Канада.

Медицинский каннабис: что это

Лекарства на основе медицинского каннабиса используются не только при онкологических заболеваниях для обезболивания или устранения побочных эффектов от химиотерапии (тошнота, рвота, потеря сил, боли разного рода); а также:

при эпилепсии – для сокращения эпилептических приступов;

при рассеянном склерозе (снятие спастичности мышц);

при фантомных болях после травм и ампутаций;

для улучшения состояния нервной системы и улучшения сна;

для лечения посттравматического синдрома

при болезнях Альцгеймера, Паркинсона и в паллиативной медицине.

Лекарство на основе медицинского каннабиса может быть также в виде накожного пластыря, масла, гидроназального спрея и даже электронных сигарет (без "наркотического" эффекта).

Что важно, препараты, в основе которых лежит медицинский каннабис, не обладают побочными эффектами, в отличие от других наркотических обезболивающих (опиоды) или психотропных препаратов.

Что изменит легализация медицинского каннабиса

Теперь в Украине разрешено культивирование растений рода конопли для промышленных целей (за исключением производства и/или изготовления наркотических средств и психотропных веществ).

Условие, при котором такое культивирование разрешено – использование семян, собранных из сортов растений, в высушенной соломе которых предельно допустимое содержание концентрации тетрагидроканнабинола не превышает 0,2%.

Предусмотрено также усиление функций контроля со стороны Национальной полиции. Она должна согласовывать выдачу лицензий на культивирование и использование растений, режим охраны участка, места хранения растений, транспортировки партий товара и т. д.

При этом, в числе требований к культивированию растений рода конопли – выращивание в условиях закрытой почвы; обеспечение круглосуточного видеонаблюдения с предоставлением бесплатного доступа к нему Нацполиции; соблюдение надлежащей практики культивирования и сбора исходного сырья растительного происхождения (GACP).

Как будут отпускать такие лекарства

Согласно закону, отпуск лекарственных средств на основе медицинского каннабиса будет возможен в Украине исключительно по электронному рецепту врача — согласно медицинским показаниям пациента.

Важно, что аптеки должны получить специальную лицензию, которая бі позволяла им реализовать эти препараты.

Перевозить и хранить лекарства на основе медицинского каннабиса пациенты получают право только в количестве, определенном одним рецептом.

Что говорят медики

Заведующий отделением интенсивной терапии областного онкодиспансера Максим Скрипник отметил, что медицинский каннабис имеет хороший обезболивающий эффект и помогает во время тошноты после приема химпрепаратов. Об этом пишет "Суспільне".

Его, как отмечает медик, целесообразно использовать не только при онкологии, но и при болезни Альцгеймера, анорексии или в различных депрессивных состояниях.

"Медицинский каннабис – это лекарственный препарат, зарегистрированный в более чем 56 странах мира. Это и Америка, и Австрия, и Европа, где уже его широко используют. Медицинский каннабис можно использовать в различных сферах медицины. Это и онкология, и нейрохирургия, и неврология, и те больные хосписные, требующие просто качество жизни улучшить. Только Украина еще ждет этого времени "х", когда он будет легализован у нас", — сказал он.

Также Скрипник отметил, что медицинский каннабис не вызывает зависимость и эйфорию. Он станет дополнением к тому лекарству, которое медики уже назначают пациентам.

"Каждый препарат имеет инструкцию. И в этой инструкции будет указан и механизм действия, и при каких заболеваниях его используют, и так же и дозу. Украинские врачи пополнят портфель лекарств медицинским каннабисом, с помощью которых мы будем так же лечить больных", — добавил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в 2023 году в Украине создали комикс в поддержку медицинского каннабиса. По словам его автора, проект направлен на повышение осведомленности общественности о каннабисе, его действии и свойствах, а также на развитие критического мышления.