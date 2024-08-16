Обіцяв любити Україну, але щось пішло не так: де зараз син експрем'єра Азарова і як він виглядає (фото)

Олексій Азаров був народним депутатом України від Партії Регіоні

Микола Янович Азаров — колишній прем’єр-міністр України, чиє ім’я було пов’язане з різними корупційними схемами та проросійськими поглядами. Його політична діяльність була завжди "на слуху", а про особисте життя відомо мало. У засновника "азірівки" є дружина Людмила, якій зараз 78 років, і син Олексій, який свого часу був нардепом.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає Азаров-молодший, чим він займається і що про нього відомо.

Народився Олексій Азаров 1971 року в місті Калуга, що у Росії. Закінчив Московський державний університет, а згодом — Українську академію зовнішньої торгівлі. Пізніше працював в посольствах України у Фінляндії і Швейцарії, представництві України при ООН, а в 2002 році став радником тодішнього прем'єр-міністра України Віктора Януковича. У 2012 році став народним депутатом України від Партії Регіонів.

З 2014 року Олексій Азаров потрапив під санкції ЄС, але продовжував вести активну бізнесову діяльність. Однак у 2018 його було виключено зі списку санкцій Європейського Союзу. Це дозволило йому частково повернути контроль над своїми активами в Європі.

Олексія Азарова також підозрюють у відмиванні 18 млн доларів в Італії. У 2010 році він продав Андрію Клюєву посаду віце-прем’єра за хабар у вигляді угоди з нерухомістю на 18 млн доларів. Ці кошти проводилися через італійську компанію, яка придбала дві вілли на Сардинії та в районі Гольфо-ді-Маринелла, що на півночі Італії. Потім гроші перейшли на рахунок австрійської компанії, яка купила фіктивну італійську компанію.

Фото: wikipedia

У 2013 році Олексій Азаров заявив, що його діти розмовлятимуть українською, хоча сам спілкувався виключно російською. Син експрем'єра зазначив, що його діти житимуть в Україні, бо "тут вони ростуть і жодна країна світу їх не прийме", розповів Олексій Азаров в інтерв'ю Уніан. однак свою обіцянку стримати не зміг.

Де зараз Олексій Азаров

За даними ЗМІ, Азаров-молодший після втечі батька з України переїхав жити до Австрії, де володіє нерухомістю та веде бізнес. Також він пов'язаний з низкою офшорних компаній та інвестиційних проектів. Його діяльність зараз зосереджена переважно на бізнесі, і він уникає публічної політики.

Як зараз виглядає син Миколи Азарова

Олексію Азарову зараз 53. Він одружений і має трьох дітей. Екснардеп зник із соцмереж ще з 2014 року, а останні фото з’являлися в мережі в той же період.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз перебуває, чим займається і як виглядає син Віктора Януковича Олександр. Свого часу він народним депутатом України.