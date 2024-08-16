Обещал любить Украину, но что-то пошло не так: где сейчас сын экс-премьера Азарова и как он выглядит (фото)

Алексей Азаров был народным депутатом Украины от Партии регионов

Николай Янович Азаров – бывший премьер-министр Украины, чье имя было связано с разными коррупционными схемами и пророссийскими взглядами. Его политическая деятельность была всегда "на слуху", а о личной жизни известно мало. У основателя "азировки" есть жена Людмила, которой сейчас 78 лет, и сын Алексей, который в свое время был нардепом.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит Азаров-младший, чем он занимается и что о нем известно.

Родился Алексей Азаров в 1971 году в городе Калуга в России. Окончил Московский государственный университет, а позже– Украинскую академию внешней торговли. Позже работал в посольствах Украины в Финляндии и Швейцарии, в представительстве Украины при ООН, а в 2002 году стал советником тогдашнего премьер-министра Украины Виктора Януковича. В 2012 году стал народным депутатом Украины от Партии регионов.

С 2014 Алексей Азаров попал под санкции ЕС, но продолжал вести активную бизнесовую деятельность. Однако в 2018 году он был исключен из списка санкций Европейского Союза. Это позволило ему отчасти вернуть контроль над своими активами в Европе.

Алексей Азаров также подозревается в отмывании 18 млн долларов в Италии. В 2010 году он продал Андрею Клюеву должность вице-премьера за взятку в виде сделки с недвижимостью в 18 млн долларов. Эти средства проводились через итальянскую компанию, которая приобрела две виллы на Сардинии и в районе Гольфо-ди-Маринелла на севере Италии. Затем деньги перешли на счет австрийской компании, купившей фиктивную итальянскую компанию.

Фото: wikipedia

В 2013 году Алексей Азаров заявил, что его дети будут разговаривать на украинском, хотя сам общался исключительно на русском. Сын экспремьера отметил, что его дети будут жить в Украине, потому что "здесь они растут и ни одна страна мира их не примет", рассказал Алексей Азаров в интервью Униан. Однако свое обещание сдержать не смог.

Где сейчас Алексей Азаров

По данным СМИ, Азаров-младший после бегства отца из Украины переехал жить в Австрию, где владеет недвижимостью и ведет бизнес. Также он связан с рядом оффшорных компаний и инвестиционных проектов. Его деятельность сейчас сосредоточена преимущественно на бизнесе и избегает публичной политики.

Как сейчас выглядит сын Николая Азарова

Алексею Азарову сейчас 53. Он женат и имеет троих детей. Экснардеп исчез из соцсетей еще с 2014 года, а последние фото появлялись в сети в тот же период.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас находится, чем занимается и как выглядит сын Виктора Януковича Александр. В свое время он был народным депутатом Украины.