Генерал, який увійшов в історію: що відомо про голову комендатури в Курській області Едуарда Москальова

Колеги військового жартують, що він отримав таку посаду через прізвище

Нещодавно на підконтрольній Збройним силам України території Курської області було створено військову комендатуру, а генерал-майор Едуард Москальов її очолив. Він буквально увійшов до історії, ставши першим комендантом, який уособлюватиме українську владу на території Росії.

Сам Едуард Москальов не є публічною людиною і навіть уникає уваги преси, але кілька цікавих фактів про нього все ж таки відомі. Про це пише ВВС News. Русская служба.

Москальову нині 50 років. 2000 року він закінчив Національну академію оборони. У 2012 році очолював танковий полк у навчальному центрі "Десна".

Трохи з біографії

Восени 2014 року Москальов отримав орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Це говорить про його участь у боях на Донбасі.

У серпні 2018 року указом президента Петра Порошенка Едуард Москальов отримав звання генерал-майора.

Після початку повномасштабного вторгнення Москальов був начальником штабу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ. Президент України Володимир Зеленський призначив його командувачем Об’єднаних Сил. Це означало, що він очолив угруповання військ на сході України. Тоді ж він отримав орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

Призначення комендантом

15 серпня 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Едуарда Москальова було призначено керівником військової комендатури в Курській області.

"Ніхто точно не знає, чому комендантом у Курську область призначили саме Москальова, але навіть у Генштабі жартують, що приводом для цього могло стати його прізвище", — жартує один зі співрозмовників видання, близький до військового керівництва держави.

Який Москальов за характером

Колеги Москальова характеризують його як "окопного, а не кабінетного генерала". Він багато часу проводить у спілкуванні з бійцями. Вони кажуть, що він і не з тих, хто гидуватиме простою солдатською їжею.

"Він дуже виконавчий, він не стане будувати потьомкінські села", — зазначило одне із джерел.

Довідка: Військова комендатура – це орган, який діє у певному регіоні чи зоні, який відповідає за військові питання. Його сфера діяльності поширюється на взаємодію з місцевими органами влади, забезпечення безпеки на важливих об’єктах, забезпечення військових усім необхідним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські пропагандистські блогери скаржаться на ситуацію в Курській області. В армії РФ не вдається вибити українських військових із цієї території.