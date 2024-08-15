У Курській області створили військову комендатуру: що це і для чого вона потрібна

Від початку операції в Курській області українська армія просунулася на 35 км

Україна створила військову комендатуру у Курській області, де зараз йдуть бойові дії, її очолив генерал-майор Едуар Москальов. Проте у користувачів виникає питання, що це таке і для чого вона потрібна

"Телеграф" відповість на ці питання та все пояснить.

Військова комендатура — це орган, який діє у певному регіоні чи зоні та відповідає за військові питання. Його сфера діяльності поширюється на взаємодію з місцевими органами влади, організацію безпеки на важливих об’єктах, забезпечення військових усім необхідним.

На Курщині Україна створила військову комендатуру для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям, в першу чергу. Саме про це нещодавно говорив уповноважений Верховної Ради з прав людини (омбудсмен — Ред.) Дмитро Лубінець.

"(Це обговорювали — ред.) для того, щоб була координація серед військових частин, які там перебувають, в тому числі задля добровільної позиції ЗСУ у вигляді надання гуманітарної допомоги місцевому населенню треба буде створити військові комендатури", — заявив Лубінець.

Він наголосив, що це питання обговорювалось виключно на підставі міжнародного права.

Нагадаємо, очільником новоствореної військової комендатури на Курщині став Едуард Москальов.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки українців проживає у Курській та Бєлгородській областях і за кого вони.