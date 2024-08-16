"Не верю": Лубинец резко высказался об обмене в формате "всех на всех" с Россией

В будущих обменах необходимо соблюдать принцип справедливости

Несмотря на успешную операцию украинских войск в Курской области РФ, которая изрядно поспособствовала пополнению обменного фонда, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец не верит в масштабный обмен "всех на всех". По крайней мере, не в ближайшем будущем.

Такое заявление он сделал в эфире "Радио Свобода". Омбудсмен также отметил постоянные усилия украинской стороны инициировать большие обмены через посредников.

"Верю ли я, что в ближайшее время может произойти обмен "всех на всех"? Нет, не верю. Верю ли я, что украинская сторона делает все возможное, чтобы большие обмены происходили? Да, этим занимается большая команда Координационного штаба и я лично, в ежедневном режиме", — сказал Лубинец.

По словам уполномоченного по правам человека, операция в Курской области действительно способствовала пополнению обменного фонда. Однако, по мнению омбудсмена, в будущих обменах необходимо соблюдать принцип справедливости и в первую очередь добиваться возвращения тех, кто находится в плену дольше всего.

"Мне бы очень хотелось, чтобы, наконец, мы с российской стороной договорились о принципах проведения обменов и возвращения граждан. Это то, о чем мы вчера публично заявляли на брифинге. На основании Женевских конвенций есть две приоритетные категории граждан Украины, которых нам нужно вернуть в первую очередь: это тяжелораненые военнопленные и тяжело больные граждане Украины", — сказал Лубинец.

Кроме того, кто раньше попал в плен, тот раньше и выходит, добавил омбудсмен.

"У нас есть списки военнопленных и гражданских заложников, которых россияне взяли в плен еще до начала полномасштабного вторжения — с 2014 года. У нас есть защитники Мариуполя, которые более двух лет находятся в плену. Среди них есть даже те, кто после верификации и подтверждения Международным комитетом Красного Креста был ранен в плену, что вообще нонсенс с точки зрения международного гуманитарного права", — пояснил Лубинец.

Кроме того, в плену остается много украинских женщин, которых также нужно менять в первую очередь.

Относительно конкретных деталей обменных списков Лубинец воздержался от комментариев, ссылаясь на чувствительность информации. Однако он сообщил о решении создать общественный совет по обменам пленными, что позволит семьям пленных и общественным организациям быть более вовлеченными в процесс и получать актуальную информацию.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о последнем обмене пленными. В Украину из российского плена вернули 95 военнопленных. Среди них – воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, пограничники.