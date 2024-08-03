"Це не обмін, це ротація": російські політв'язні виступили проти санкцій Заходу, як реагують українці

Росіяни заявили, що тепер займатимуться російською політикою поза межами Росії

Звільнені з російських в'язниць, під час великого обміну між Росією та Заходом, так звані російські опозиціонери Ілля Яшин, Андрій Пивоваров і Володимир Кара-Мурза дали пресконференцію в Бонні. Не оминули й тему війни в Україні, а також санкцій проти Росії.

Як вже зазначалося, пресконференція відбулася в Бонні, 2 серпня. Варто зауважити, що опозиціонери зробили низку доволі гучних заяв, де, серед іншого, вимагали зняти санкцій проти "простих росіян", які, мовляв, насправді проти війни в Україні.

За словами звільнених політв’язнів, нині перед ними стоїть завдання займатися російською політикою поза межами Росії – і здобувати симпатії на Заході, що може бути небезпечно для України.

"Зрушити ситуацію з мертвої точки може тільки врегулювання воєнного конфлікту в Україні. Щоб люди масово почали виходити на волю, має закінчитися війна в Україні. Головна наша вимога – припинення злочинної, агресивної війни в Україні", — мовив Яшин.

Зверніть увагу, що спершу російський опозиціонер сказав "врегулювання воєнного конфлікту", а лише потім "війна".

Інший так званий опозиціонер Андрій Пивоваров виступив проти "політичних ризиків", до яких, за його словами, люди не готові. Він закликав Захід зняти санкцій з "простих росіян", які свято вірять у те, що "навколо одні вороги". На думку Пивоварова такий крок дасть зрозуміти росіянам, що колективний Захід їм не вороги.

Володимир Кара-Мурза підтримав Пивоварова і підкреслив, що несправедливість того, що санкції торкаються всіх росіян.

"Я бачу основний акцент своєї діяльності у міжнародній площині, щоб нагадувати людям у демократичних країнах, що Росія та Путін – це не одне й те саме. Санкції мають бути спрямовані на злочинців і режим Путіна, а не на громадян Російської Федерації за принципом громадянства", – сказав Кара-Мурза.

За його словами, проти війни в Україні виступають "десятки мільйонів" росіян. Звідки він дізнався про це знаходячись у в'язниці, опозиціонер не розповів.

Очевидно, що слова російських опозиціонерів викликали неабияку критику в українців. Хто, як не ми, знаємо про те, що кожен росіянин причетний до війни в Україні, а в російські армії воюють не Путіни, а "прості росіяни". Саме "прості росіяни" запускають ракети по лікарням, школам та житловим будинкам в Україні, саме "прості росіяни" ґвалтують та вбивають мирних жителів на окупованих територіях, саме "прості росіяни" своїм простим життям у Росії є спонсорами війни в Україні.

Український блогер Антон Ходза написав у своєму Facebook:

"А Яшину та Кара-Мурзі з-під шконки звісно дуже було видно, скільки там росіян підтримують чи не підтримують війну. Дуже надійні свідки, варто прислухатись. В буханці хліба їм передали секретну соціологію, де Путіна ніхто не любить. Зніміть санкції позязя".

Користувачі мережі підтримали написане у дописі. Українців обурюють заяви так званих російських опозиціонерів, які тепер будуть займатися відбілюванням РФ.

Український політик та журналіст Володимир Ар'єв теж зробив допис на Facebook. Зауважив, що знає і Кара-Мурзу, і добре знайомий з Яшиним.

"Вони сіли в російський гулаг за жорстку позицію проти війни. Проте вчора на пресбрифінгу продемонстрували якийсь різновид стокгольмського синдрому: "не чіпайте санкціями російський народ, чіпайте злочинців", — написав Ар’єв.

Він зауважив, що варто прийняти як факт — голос "хороших руських" Володимира та Іллі будуть чути у світі, до нього будуть дослухатися наші партнери, і в питаннях санкцій цей голос піде врозріз з українською позицією.

"Єдиний нелінійний вихід, який я бачу — запросити їх в Україну. Є кого і що їм показати, довести, що злочинців в Росії повно і за межами кремлівських стін. Без цього кроку нам буде важче доводити протилежне. Ефектна критика — добре, ефективні дії — краще", — зауважив Ар’єв, щоправда, в коментарях його не надто підтримали.

Відреагували на заяви опозиціонерів і різні користувачі мережі. Примітно, що росіяни гаряче підтримують сказане, а українців, які щодня страждають від "простих росіян", звісно бомбить.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що між РФ та Заходом відбувся наймасштабніший обмін з часів СРСР.