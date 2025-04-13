Таким місто пам'ятають старожили: як виглядав Дніпро 45 років тому

Деякі місця продовжують існувати, але виглядають трохи інакше

Міста з часом зазнають значних змін: одні будівлі та місця залишаються незмінними, зберігаючи дух минулого, інші зникають, поступаючись місцем новим спорудам і сучасним реаліям. Дніпро, як одне з найбільших міст України, також пережив трансформації, але деякі куточки все ще нагадують про його історію.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала набережна у Дніпрі до будівництва готелю "Парус". Тепер пропонуємо поглянути, як виглядав Дніпро у 80-ті роки.

Перше фото, яке опублікували на Facebook-спільноті "Мій Дніпро" переносить до ресторану "Маяк" у парку Шевченка. Цей заклад був популярним місцем для відпочинку містян, де вони могли насолодитися обідом чи вечерею з видом на мальовничий парк. Будівля "Маяка" вражає своєю архітектурою: класичний стиль із колонами та декоративними елементами надавав їй урочистого вигляду. У 80-ті роки це місце було осередком соціального життя. Наразі цей ресторан не працює.

Набережна та ресторан "Маяк"

Історичний музей на головному проспекті міста, нині відомому як проспект Дмитра Яворницького. Будівля музею, з її величними формами та строгими лініями, була символом культурного життя Дніпра. У 1980-х роках музей уже відігравав важливу роль у збереженні історії регіону, приваблюючи як місцевих жителів, так і туристів. Ця будівля збереглася до нашого часу і залишається важливою пам’яткою міста, хоча її оточення з роками змінилося.

Історичний музей в Дніпрі

Набережна на житловому масиві Сонячний. На знімку видно літак, який було встановлено у 1975 році на честь льотчиків 170-ї повітряної дивізії. Вони входили до складу 17-ї армії, яка восени 1943 року звільняла Дніпропетровську область. Цей пам'ятник зберігся дотепер. Набережна у 80-ті роки була улюбленим місцем для прогулянок і активного дозвілля, особливо серед молоді, як і тепер.

Набережна

Діорама біля історичного музею, відома як "Битва за Дніпро". Ця масштабна споруда була створена для увічнення героїчного подвигу під час Другої світової війни. На передньому плані видно літак, а навколо — військова техніка, що символізувала військову історію. Винищувач МіГ у 2017 перевезли на реконструкцію і планували встановити на аеродромі Камєнка.