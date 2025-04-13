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Таким місто пам'ятають старожили: як виглядав Дніпро 45 років тому

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Днепр
Днепр. Фото Facebook/Мій Дніпро, колаж "Телеграф"

Деякі місця продовжують існувати, але виглядають трохи інакше

Міста з часом зазнають значних змін: одні будівлі та місця залишаються незмінними, зберігаючи дух минулого, інші зникають, поступаючись місцем новим спорудам і сучасним реаліям. Дніпро, як одне з найбільших міст України, також пережив трансформації, але деякі куточки все ще нагадують про його історію.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала набережна у Дніпрі до будівництва готелю "Парус". Тепер пропонуємо поглянути, як виглядав Дніпро у 80-ті роки.

Перше фото, яке опублікували на Facebook-спільноті "Мій Дніпро" переносить до ресторану "Маяк" у парку Шевченка. Цей заклад був популярним місцем для відпочинку містян, де вони могли насолодитися обідом чи вечерею з видом на мальовничий парк. Будівля "Маяка" вражає своєю архітектурою: класичний стиль із колонами та декоративними елементами надавав їй урочистого вигляду. У 80-ті роки це місце було осередком соціального життя. Наразі цей ресторан не працює.

Ресторан Маяк в Дніпрі старі фото
Набережна та ресторан "Маяк"

Історичний музей на головному проспекті міста, нині відомому як проспект Дмитра Яворницького. Будівля музею, з її величними формами та строгими лініями, була символом культурного життя Дніпра. У 1980-х роках музей уже відігравав важливу роль у збереженні історії регіону, приваблюючи як місцевих жителів, так і туристів. Ця будівля збереглася до нашого часу і залишається важливою пам’яткою міста, хоча її оточення з роками змінилося.

Історичний музей на проспекті Яворницького в Дніпрі - ретро фото
Історичний музей в Дніпрі

Набережна на житловому масиві Сонячний. На знімку видно літак, який було встановлено у 1975 році на честь льотчиків 170-ї повітряної дивізії. Вони входили до складу 17-ї армії, яка восени 1943 року звільняла Дніпропетровську область. Цей пам'ятник зберігся дотепер. Набережна у 80-ті роки була улюбленим місцем для прогулянок і активного дозвілля, особливо серед молоді, як і тепер.

Набережна у Дніпрі біля Сонячного фото
Набережна

Діорама біля історичного музею, відома як "Битва за Дніпро". Ця масштабна споруда була створена для увічнення героїчного подвигу під час Другої світової війни. На передньому плані видно літак, а навколо — військова техніка, що символізувала військову історію. Винищувач МіГ у 2017 перевезли на реконструкцію і планували встановити на аеродромі Камєнка.

Теги:
#Дніпро #Ретро #Старі фотографії