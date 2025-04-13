З Вербною неділею 2025! Красиві, оригінальні листівки для найближчих людей

Надішліть яскраву картинку рідним та друзям у цей особливий день

Свято Вербної неділі, або Вхід Господній до Єрусалиму, яке у 2025 році випадає на 13 квітня, є важливою подією у православній традиції. Цього дня християни відзначають вхід Ісуса Христа до Єрусалиму. Свято відкриває Страсний тиждень, що передує Великодню.

Сьогодні люди зазвичай йдуть на церковні служби та освячують гілочки верби. Цього дня заведено говорити: "Не я б'ю, верба б'є".

Згідно з народною традицією, священною вербою легенько поплескують дітей, щоб вони росли міцними та здоровими. У деяких регіонах України їх розміщують на городах для гарного врожаю. Крім того, вербовою гілкою перший раз у році проганяють худобу на пасовище, щоб вона була слухняною. Також верба — одна з перших рослин, яка розквітає навесні. Наші пращури сприймали її як символ пробудження від зимової сплячки.

"Телеграф" підготував для своїх читачів яскраві листівки та картинки до свята, які легко відправити рідним та близьким через соціальні мережі чи месенджери.

З Вербною неділею 2025: листівки та картинки

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