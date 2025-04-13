Рус

З Вербною неділею 2025! Красиві, оригінальні листівки для найближчих людей

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Сьогодні вербові гілки освячують у церквах
Сьогодні вербові гілки освячують у церквах. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Надішліть яскраву картинку рідним та друзям у цей особливий день

Свято Вербної неділі, або Вхід Господній до Єрусалиму, яке у 2025 році випадає на 13 квітня, є важливою подією у православній традиції. Цього дня християни відзначають вхід Ісуса Христа до Єрусалиму. Свято відкриває Страсний тиждень, що передує Великодню.

Сьогодні люди зазвичай йдуть на церковні служби та освячують гілочки верби. Цього дня заведено говорити: "Не я б'ю, верба б'є".

Згідно з народною традицією, священною вербою легенько поплескують дітей, щоб вони росли міцними та здоровими. У деяких регіонах України їх розміщують на городах для гарного врожаю. Крім того, вербовою гілкою перший раз у році проганяють худобу на пасовище, щоб вона була слухняною. Також верба — одна з перших рослин, яка розквітає навесні. Наші пращури сприймали її як символ пробудження від зимової сплячки.

"Телеграф" підготував для своїх читачів яскраві листівки та картинки до свята, які легко відправити рідним та близьким через соціальні мережі чи месенджери.

З Вербною неділею 2025: листівки та картинки

листівка з вербною неділею Не я б'ю, верба б'є
листівка з вербною неділею
листівка вітаю з вербною неділею
листівка вітаю з вербною неділею
картинка з вербною неділею
картинка з вербною неділею

Великдень – особливе свято для українців. Дізнайтеся, що потрібно винести з дому перед святом, щоб уникнути неприємностей та горя.

Теги:
#Поздоровлення #Свята #Листівки #Вербна неділя #Церковне свято