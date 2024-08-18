"Яка година" или "котра година": как правильно спрашивать время в украинском языке

Каждому следует запомнить это правило

В украинском языке, чтобы поинтересоваться у другого человека о времени, люди обычно используют эти вопросы: "яка година?" "скільки часу?" или "котра година?". Однако каждому следует знать, какой из них все же будет правильным.

Согласно правилам украинского языка, в этом случае мы используем следующие фразы: "скільки годин/в скільки годин?". Об этом пишет "Апостроф".

Нужно запомнить, что спрашивать у своего собеседника "скільки годин/в скільки годин?" ни в коем случае не следует, потому как это ошибка. Есть только по одному варианту, которые можно использовать.

При этом важно отметить, что когда вы спрашиваете "котра година", ударение должно быть обязательно на "а". В этом случае также многие допускают ошибку, ставя ударение на первый слог.

К слову, спросить "яка година?" также можно, но все зависит от контекста. То есть, эта фразу можно использовать в описании, например, периода: "лиха година".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно общаться с незнакомыми людьми в украинском языке. Чем заменить "женщина", "мужчина" и "молодой человек".