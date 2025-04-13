"Будинок Аладіна та Сулеймана?". Мережу насмішив тротуар з килимів у Харкові (відео)

Мешканці будинку скинулись килимами

У Харкові біля одного з будинків помітили цікавий тротуар, який місцеві застелили килимами. Цей курйоз вже привернув увагу мережі.

Відповідне відео опублікувала у Tik Tok Анастасія. Як зазначає авторка, мешканці будинку власноруч облаштували килимову доріжку.

"Коли ти не з простого двору, а з багатого", — йдеться у підписі під відео.

Авторка зазначила, що така незвична доріжка знаходиться у Харкові, а мешканці будинку скинулись килимами на її облаштування. Виявляється, що біля будинку тротуарна доріжка у поганому стані, а харків'янам набридло ходити по камінню.

На відео видно, що тротуарна доріжка застелена килимами біля усього будинку, а безпосередньо біля під'їзду їх декілька.

Користувачі у коментарях вже оцінили таке рішення, зауваживши, що в будинку ймовірніше живе Аладін чи султан Сулейман. Хтось написав, що по такій дорожчі не можна ходити взутим. Також люди писали і про користь цього рішення, адже у під'їзді будинку точно стало чистіше. Однак від вологи килими з часом почнуть смердіти сирістю та пліснявою.

Нагадаємо, нещодавно на відео потрапив момент, як "лисиця" грала з військовим у "Камінь, ножиці, папір".

Раніше "Телеграф" розповідав, що качки влаштували собі курорт посеред міста. Курйозний момент зняли на відео перехожі.