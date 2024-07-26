Забудьте фразу "вільна вакансія": як правильно говорити українською

Для зручності зібрали цілий список таких виразів, які краще перестати повторювати

З кожним днем все більше українців роблять вибір на користь своєї рідної мови, і все більше цікавляться її тонкощами, — і не дарма, адже така стародавня і багата мова має безліч підводних каменів.

Наприклад, не всі знають, що не варто вживати такі вислови як "вільна вакансія", "моя автобіографія", "перша прем’єра", "пам’ятний сувенір" тощо. Чому так – "Телеграф" розповість нижче.

Як пояснюють на сайті популяризації української мови "Мова – ДНК нації", це все приклади плеоназмів, дублювання сенсу. Так, за визначенням мається на увазі, що вакансія вільна, автобіографія написана її автором, прем’єра відбувається вперше, а сувенір є пам’ятним.

Зібрали для вас список прикладів виразів, які містять таке зайве дублювання, а також як їх слід говорити правильно:

не "вільна вакансія" — а просто "вакансія";

не "моя автобіографія" — а "автобіографія";

не "перша прем’єра" — а "прем’єра";

не "пам'ятний сувенір" — а "сувенір";

не "народний фольклор" — а "фольклор";

не "основний лейтмотив" — а "лейтмотив";

не "передовий авангард" — а "авангард";

не "спільна співпраця" — а "співпраця";

не "прейскурант цін" — а "прейскурант";

не "дублювати двічі" — а "дублювати";

не "демобілізуватися з армії" — а "демобілізуватися";

не "чорна сажа" — а "сажа".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як правильно звертатися до Дмитра українською мовою, — не всі знають, як часто зустрічаються російські форми цього імені.