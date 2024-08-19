Не бутерброд і навіть не канапка: як називається ця закуска українською

В нашій мові є й суто українські слова для позначення цієї страви

Українська мова багата на різноманітні слова для позначення простої, але смачної закуски — хліба з маслом. Окрім запозичених "бутерброда" і "канапки", які давно увійшли в щоденний ужиток і міцно вкоренилися в мові, є й суто українські відповідники.

Розберемося, звідки вони походять та як правильно їх вживати. А також чим накладанець відрізняється від мазанця.

Бутерброд і канапка

Слова "бутерброд" і "канапка" давно увійшли в українську мову, пройшовши процес адаптації. "Бутерброд" прийшов з німецької через російську мову. Він утворений від Butter (масло) і Brot (хліб), тобто дослівно означає "намащена маслом скибка хліба".

"Канапка" та "канапе" потрапили до нас з французької через польське посередництво. Польське kanapka пов'язане з kanapa ("диван"), калькуючи французьке canape, яке має значення "диван; бутерброд".

Суто українські назви

Окрім запозичень, в українській мові є власні слова для позначення хліба з маслом:

Накладанець – утворено від дієслова "накладати" у значенні "класти зверху". Це аналогічне за структурою слово до назв інших страв на -анець, наприклад, завиванець, перекладанець.

Мазанець і мазанка — абсолютні синоніми до "бутерброда" в його первинному значенні "хліб з маслом". Вони походять від дієслова "мазати", тобто означають "шматочок хліба, намазаний чимось". Такі назви фіксують ще дорадянські видання, наприклад, "Словарь української мови" Бориса Грінченка 1909 року.

Отже, в українській мові є кілька слів для позначення хліба з маслом. Запозичені "бутерброд" і "канапка" вже давно стали своїми, а суто українські "накладанець", "мазанець" і "мазанка" теж не повинні забуватися.

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