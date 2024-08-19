Вакансия для "разнорабочих" – это русизм: как правильно называть таких работников на украинском

Это слово точно передает суть профессии человека

На рынке труда постоянно есть спрос на "разнорабочих" — работников без узкой специализации, готовых выполнять различные задачи. Таких вакансий можно увидеть немало, и в их описании сразу бросаются в глаза ошибки.

Дело в том, что слово "разнорабочий" не есть украинским. Это русизм, который часто используют в разговорном языке и объявлениях о работе.

В украинском языке для обозначения термина "разнорабочий" самым точным соответствием будет слово "різнороб". Это слово описывает человека, выполняющего различные работы без специализации в одной конкретной сфере. "Різнороб" может заниматься физическим трудом в различных отраслях, таких как строительство, сельское хозяйство, обслуживание и т.д.

Кто такой "різнороб"

Слово "різнороб" употребляются для описания человека, которое имеет широкий спектр навыков и может выполнять различные задачи. Это может быть, например, работник, помогающий в строительстве, ремонте, уборке или других физических работах. Разнорабочие часто востребованы в ситуациях, где нужны универсальные навыки, а также в случаях, когда необходимо быстро заменить специалиста в определенной области.

Другие термины

Кроме "різнороба", в украинском языке также используются термины "чорнороб", "робітник" і "працівник". Однако, "робітник" обычно используют для обозначения лица, работающего на предприятиях или в промышленности, тогда как "працівник" является более общим термином, охватывающим людей, занятых в различных сферах деятельности. А вот "чорнороб", согласно словарю, – это неквалифицированный рабочий, выполняющий преимущественно физически тяжелую, грязную работу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как заменить слово "упаковка" в разных ситуациях. Это слово прочно вошло в наш лексикон, но употреблять его употреблять в украинском языке неправильно.