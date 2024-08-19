Служил в Нацгвардии, но уволился: как выглядит единственный сын Александра Турчинова Кирилл (фото)

Сын эксполитика исчез из радаров

Александр Турчинов – экспредседатель СБУ, экснардеп Украины и секретарь СНБО. Он также был лидером оранжевой революции и приобщался к масштабным протестным акциям. Сейчас бывший политик пополнил ряды ВСУ и защищает нашу страну. Его сын Кирилл Турчинов еще в 2014 году получил повестку и пошел служить в Нацгвардию.

"Телеграф" решил выяснить, служит ли до сих пор сын Александра Турчинова и как он выглядит.

Что известно о Кирилле Турчинове

Родился единственный сын экснардепа Украины 28 августа 1992 года. Учился в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана. Параллельно служил в Нацгвардии Украины. Как оказалось позже, Кирилл Турчинов занимался документооборотом.

Известно, что юноша также являлся активистом молодежного крыла Народного фронта. Он также организовывал флеш-мобы и проводил экскурсии по Верховной Раде. Парень стажировался в парламенте как аспирант Института законодательства Верховной Рады, а также публиковал статьи в местном специализированном издании.

Когда Кириллу Турчинову пришла повестка в 2014 году, он не стал отмазываться от службы и ушел в военкомат. Парень также не брал справку из церкви, ведь его семья — протестанты по религии, и это можно было сделать. Кирилл Турчинов уволился из Нацгвардии из-за того, что не успевал совмещать службу и обучение.

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