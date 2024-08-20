"Кривавий пастор" у ЗСУ? Що відомо про Турчинова, який очолив Україну після Революції Гідності

Екснардеп рідко з'являється в медіапросторі

Олександр Турчинов — український політик, колишній голова СБУ, екснардеп України та екссекретар РНБО, якого в грудні 2022 "поховали" росЗМІ, завжди займав важливі посади. Зокрема, був виконувачем обов’язки президента України, коли Віктор Янукович у 2014 році втік із країни.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Олександр Турчинов і чим він займається.

Політична діяльність Олександра Турчинова

Розпочалася політична кар’єра Олександра Турчинова в 1987 році з посади секретаря райкому комсомолу, а згодом став завідувачем відділу агітації і пропаганди Дніпропетровського обкому комсомолу. Вже у 1991 році Олександр Турчинов очолив Інститут міжнародних зв'язків, економіки, політики і права.

Вже у 1998 році був обраний народним депутатом України. Згодом створив нову партію разом із Юлею Тимошенко Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". У 2004 році Турчинов був одним із лідерів Помаранчевої революції і був заступником виборчого штабу Віктора Ющенка.

В лютому 2014, коли президент України Віктор Янукович втік із країни, Олександр Турчинов виконував обов’язки президента. За період перебування на посаді, він відродив знищений потенціал Збройних Сил України, створив Національну гвардію України і забезпечив проведення чесних та прозорих президентських виборів.

Фото: Уніан

З 2014 року працював на посаді Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. У 2019 році подав у відставку.

Чому Олександра Турчинова називають "кривавим пастором"?

Політик сам коментував своє прізвисько. Як зазначив екснардеп, його придумали російські пропагандисти. "Ви знаєте, якось уже звик. Це прізвисько придумали російські пропагандисти, для того, щоб, як вони вважали, принизити і образити, але мене часто називали "пастором", і їхній допис, що я "кривавий", що мої руки в крові російських військових, російських патріотів, – я до цього звик і не звертаю уваги", – висловився Турчинов.

Де зараз Олександр Турчинов

Станом на 2024 рік, Турчинов продовжує підтримувати ідеї, пов'язані з обороною України. Він зосереджений на волонтерській та організаційній роботі, спрямованій на підтримку Збройних сил України у боротьбі проти російської агресії.

24 лютого 2022 року Олександр Турчинов вступив до лав ЗСУ як доброволець. Екснардеп брав участь у звільненні Київської, Миколаївської та Херсонської областей. Зараз Олександр Турчинов продовжує захищати Україну на фронті.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає син Олександра Турчинова Кирило. Йому зараз 32 роки.