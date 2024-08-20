"Кровавый пастор" в ВСУ? Что известно о Турчинове, возглавившем Украину после Революции Достоинства

Экснардеп редко появляется в медиапространстве

Александр Турчинов — украинский политик, бывший глава СБУ, экснардеп Украины и экссекретарь СНБО, которого в декабре 2022 года "похоронили" росСМИ, всегда занимал важные должности. В частности, был исполняющим обязанности президента Украины, когда Виктор Янукович в 2014 году сбежал из страны.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Александр Турчинов, чем он занимается и почему появился мем про "кровавого пастора".

Политическая деятельность Александра Турчинова

Началась политическая карьера Александра Турчинова в 1987 году с должности секретаря райкома комсомола, а затем стал заведующим отделом агитации и пропаганды Днепропетровского обкома комсомола. Уже в 1991 году Александр Турчинов возглавил Институт международных связей, экономики, политики и права.

Уже в 1998 году был избран народным депутатом Украины. Со временем создал новую партию вместе с Юлей Тимошенко Всеукраинское объединение "Батьківщина". В 2004 году Турчинов был одним из лидеров Оранжевой революции и являлся заместителем избирательного штаба Виктора Ющенко.

В феврале 2014 года, когда президент Украины Виктор Янукович сбежал из страны, Александр Турчинов исполнял обязанности президента. За период пребывания в должности он возродил уничтоженный потенциал Вооруженных Сил Украины, создал Национальную гвардию Украины и обеспечил проведение честных и прозрачных президентских выборов.

Фото: Униан

С 2014 года работал в должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. В 2019 году подал в отставку.

Почему Александра Турчинова называют "кровавым пастором"?

Политик сам комментировал свое прозвище. Как отметил экс-нардеп, его выдумали российские пропагандисты. "Вы знаете, как-то уже привык. Это прозвище придумали российские пропагандисты, для того чтобы, как они считали, унизить и оскорбить, но меня часто называли "пастором", и их сообщение, что я "кровавый", что мои руки в крови русских военных, русских патриотов, – я к этому привык и не обращаю внимания ", – высказался Турчинов.

Где сейчас Александр Турчинов

По состоянию на 2024 год Турчинов продолжает поддерживать идеи, связанные с обороной Украины. Он сосредоточен на волонтерской и организационной работе по поддержке Вооруженных сил Украины в борьбе против российской агрессии.

24 февраля 2022 года Александр Турчинов вступил в ряды ВСУ как доброволец. Экс-нардеп принимал участие в уосвобождении Киевской, Николаевской и Херсонской областей. В настоящее время Александр Турчинов продолжает защищать Украину на фронте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит сын Александра Турчинова Кирилл. Ему сейчас 32 года.