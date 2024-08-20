Прогноз "Укренерго" тішить: наступного тижня світло відключати не будуть

В "Укренерго" розповіли, коли ситуація в енергосистемі може стабілізуватись

Якщо не буде жодних форс-мажорів, то наступного тижня вдасться уникнути відключень світла в Україні. Але все залежатиме, зокрема, і від погоди.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Він зазначив, що споживання зростає зараз виключно у вечірній час, коли українці повертаються з роботи додому.

Глава "Укренерго" додав, що відключення світла діятимуть доти, доки в Україні зберігатиметься спекотна погода. Через спеку зростає дефіцит потужностей у певні години кожної доби. Але, зважаючи на прогноз погоди, спека буде нетривалою, тому вже наступного тижня ситуація в енергосистемі може покращитися.

"Як ви бачите, це в основному вечірні години, коли споживання більше. І в такі вечірні години можуть бути використані одна чи дві черги відключень. Наприкінці тижня ми очікуємо, що певне зменшення спеки, а також введення в роботу додаткових енергоблоків на певних електростанціях – дозволить нам компенсувати дефіцит. І сподіватимемося, що наступного тижня вже обійдемося без відключень”, – зазначив Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, що про відключення світла попередили у Міненерго ще минулого тижня 16 серпня. Заступниця міністра енергетики України Світлана Грінчук зазначила, що станеться це вже з 19 серпня через спекотну погоду. На додаток до цього частина енергооб’єктів перебувають на плановому ремонті або відновленні після російських атак, а отже, не можуть компенсувати дефіцит потужностей.

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