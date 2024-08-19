Одразу декілька причин: в "Укренерго" пояснили, чому повернулися графіки відключення світла

Енергетики пояснили, чому вимикають світло вечорами

В Україну знову повернулися графіки відключення світла. Причин погіршення ситуації у енергосистемі, як і раніше, відразу декілька.

Про це повідомили у "Укренерго". Там пояснили, що однією з причин, чому не вдається уникнути відключень світла, є наслідки масованого російського обстрілу об’єктів енергетики в березні-червні 2024 року.

Друга причина полягає у підвищенні температури повітря. Як відомо, останніми днями в Україну повернулася спека.

"Втрачені 9 гігават потужності зруйнованих або пошкоджених теплових та гідроелектростанцій поки вдалося відновити лише частково, тому зі збільшенням споживання у спеку – зростає і дефіцит в енергосистемі", — пояснюють енергетики.

Також в "Укренерго" пояснили, чому графіки зараз застосовують саме ввечері, коли, за логікою, спека навпаки спадає.

"Насправді, час найвищої температури повітря і найбільшого споживання – не збігаються. Порівняно із липнем, температура вночі та вранці зараз нижча, а отже – менше і споживання у цей час доби. Однак, загалом пікові періоди споживання зараз є типовими для літа: споживання вдень зростає та лишається на високому рівні у робочі дні.

Вже більше тижня добові піки споживання електроенергії фіксуються у вечірні години. Це час, коли люди приходять до своїх нагрітих за день домівок та одночасно вмикають велику кількість електроприладів – кондиціонери, чайники, бойлери, електроплити… Тому вечірній пік споживання – відчутно вищий, ніж ранковий, коли кондиціонери після прохолодної ночі непотрібні. ", – розповіли в прес-службі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що із настанням опалювального періоду ситуація з відключеннями світла в Україні може значно погіршитися.