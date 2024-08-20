Відключення світла в Україні: в "Укренерго" уточнили ситуацію на 20 серпня

Рівень споживання продовжує зростати

Через спеку, яка знову прийшла в Україну, зростає споживання електроенергії. У результаті у вівторок, 20 серпня, графіки відключень світла діятимуть у всіх регіонах з 16:00 до 24:00.

Як повідомили в "Укренерго", станом на 9:30 20 серпня, через спеку рівень споживання на 2,1% був вищий, ніж попередньої доби. При цьому днем раніше максимум споживання був на 3,9% вищим, ніж у попередній робочий день – у п’ятницю, 16 серпня.

"Це значне збільшення, що орієнтовно дорівнює потужності двох енергоблоків ТЕС. Додати такий обсяг генерації зараз немає можливості через наслідки ударів росіян по електростанціях", — йдеться в повідомленні.

Енергетики нагадали, що енергосистема України продовжує відновлюватись після 8 масованих атак росіян. Зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. Українців закликають економно споживати електроенергію протягом усієї доби, але особливо – у години максимального споживання вранці та ввечері.

В Україну 20 серпня електроенергія імпортуватиметься із Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальний об’єм — 19 558 МВт * год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 235 МВт.

Через бойові дії та з інших причин у вівторок повністю або частково знеструмлено 550 населених пунктів України. Через бойові дії є знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Харківській, областях. З технічних причин відключали електропостачання споживачам Київської області.

Як повідомляв "Телеграф", раніше радник прем’єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко спрогнозував ситуацію в енергосистемі на найближчі три місяці. Він пояснив, що вона залежить від погоди.