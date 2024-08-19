Неприємні новини від ДТЕК: у Києві знову починають відключати світло (графік)

Енергетики намагаються знизити навантаження на енергосистему

У понеділок, 19 серпня, у Києві та області знову почнуть вимикати світло. Нові графіки передбачають відключення електроенергії на кілька годин у вечірній час.

Наразі відомо, що у Києві світла не буде 19 серпня з 17.00 до 21.00. Причина — зростання споживання через аномальну спеку. Про це повідомили у прес-службі "Укренерго".

Споживання електроенергії в Україні продовжує зростати. У понеділок, 19 серпня, станом на 9:30 рівень споживання на 2,5% вищий, ніж він фіксувався в попередні робочі дні. Це обумовлено поширенням спеки на більшість областей України.

Через зростання обсягу дефіциту потужності в енергосистемі буде застосовано одну чергу відключень — у Києві світла не буде 19 серпня з 17.00 до 21.00.

"Заходи обмеження споживання будуть застосовуватися для всіх категорій споживачів, окрім критичної інфраструктури та підприємств, які оплачують понад 80% імпорту електроенергії для власних потреб. У вказані години застосовуватиметься одна черга відключень", — йдеться у повідомленні.

Де дізнатися графіки відключень

Дізнатися, коли у вашому будинку не буде світла, можна на наступних ресурсах:

сайт ДТЕК

сайт YASNO

"Протягом дня кількість черг може змінюватись в залежності від актуальної ситуації в енергосистемі. І насамкінець, пам’ятайте про важливість економного використання електроенергії – це допоможе знизити кількість та тривалість відключень", — зазначили в "ДТЕК".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мер міста Дніпро Борис Філатов порадив українцям готуватися не до графіків відключень, а до графіків включень електроенергії цієї зими.

Він пояснив, що така ситуація може скластися під час опалювального сезону, адже у цей час зростатиме споживання електроенергії.

В умовах постійних відключень слід подбати про енергонезалежність та скориставшись нашими порадами вибрати зарядні станції, які підійдуть для будинку та навіть для фронту. Вони без проблем "потягнуть" кілька годин роботи Starlink та інших приладів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у ДТЕК відповіли, коли повністю скасують графіки відключень. Українців запевнили, що скасування графіків залежить від ситуації в енергосистемі, а саме коли вона не вимагатиме балансування.