На скільки годин українцям відключатимуть світло цієї зими: експерт озвучив два сценарії

Україна в піку споживає приблизно 15 гігават електроенергії

В Україну знову повернулися графіки відключення світла. Ситуація з електроенергією може стати ще гіршою з настанням опалювального періоду.

Таку думку висловив експерт з енергетичних питань Андрій Закревський. За його словами, українці можуть розраховувати на два сценарії з відключеннями цієї зими: оптимістичний та песимістичний.

При першому сценарії світла може бути до 6-8 годин на добу, а при другому — до 12.

"Ми в піку споживаємо приблизно 15 гігаватів, а базова наша генерація даватиме максимум 9 гігаватів. Якщо розширимо повідомлення з Європою, то можемо розраховувати на ще два гігавати. Разом 11 гігават, а потрібно 15", — пояснив Закревський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мер міста Дніпро Борис Філатов порадив українцям готуватися не до графіків відключень, а до графіків включень електроенергії цієї зими. Він пояснив, що така ситуація може скластися під час опалювального сезону, адже у цей час зростатиме споживання електроенергії.