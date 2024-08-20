Прогноз "Укрэнерго" радует: на следующей неделе свет отключать не будут

В "Укрэнерго" рассказали, когда ситуация в энергосистеме может стабилизироваться

Если не будет никаких форс-мажоров, то на следующей неделе удастся избежать отключений света в Украине. Но все будет зависеть, в том числе, и от погоды.

Об том сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Он отметил, что потребление растет сейчас исключительно в вечерние часы, когда украинцы возвращаются с работы домой.

Глава "Укрэнерго" добавил, что отключения света будут действовать до тех пор, пока в Украине будет сохраняться жаркая погода. Из-за жары растет дефицит мощностей в определенные часы каждых суток. Но, судя по прогнозу погоды, жара будет непродолжительной, поэтому уже на следующей неделе ситуация в энергосистеме может улучшиться.

"Как вы видите, это в основном вечерние часы, когда потребление больше. И в такие вечерние часы могут быть использованы одна или две очереди отключений. В конце недели мы ожидаем, что определенное убывание жары, а также введение в работу дополнительных энергоблоков на определенных электростанциях – позволит нам компенсировать дефицит. И будем надеяться, что на следующей неделе уже обойдемся без отключений", – отметил Владимир Кудрицкий.

Напомним, что об отключениях света предупредили в Минэнерго еще на прошлой неделе 16 августа. Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук отметила, что произойдет это уже с 19 августа из-за жаркой погоды. В добавок к этому часть энергообъектов находятся на плановом ремонте или восстановлении после российских атак, а значит не могут компенсировать дефицит мощностей.

Также "Телеграф" рассказывал о том, как будут отключать свет зимой 2024-2025 в Украине. Эксперт назвал два сценария развития событий.