Одразу кілька черг одночасно: в "Укренерго" дали графік відключень світла на 21 серпня

Першу половину дня українці проведуть із електрикою

В Україну повернулися відключення світла. У середу, 21 серпня, у всіх регіонах країни електроенергії не буде у вечірній час.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго". У компанії попереджають, що споживання світла зростає через спеку, тому довелося повернутись до відключень.

Електроенергію відключатимуть у період з 16:00 до 24:00 у всіх областях. Причому з 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00 відключатимуть одну чергу, а з 18:00 до 22:00 – по дві черги одночасно.

В інші години обмеження застосовувати не планують. Також до "Укренерго" додали, що обмежувати споживання об’єктів критичної інфраструктури не будуть.

Нагадаємо, що про повернення графіків відключення світла українців попередили минулого тижня. Заступник міністра енергетики України Світлана Грінчук підтвердила, що у всьому винна нова хвиля спеки, через яку українці стали знову посилено користуватися кондиціонерами та вентиляторами. Крім того, на енергетичних об’єктах по всій країні продовжуються планові ремонти або відновлювальні роботи після російських атак, через що не вистачає потужностей.

Також "Телеграф" розповідав про те, як вимикатимуть світло взимку в Україні. Експерт озвучив два сценарії.