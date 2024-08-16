В Україні можуть повернутися відключення світла: коли та яка причина

Нині по всій країні на енергетичних обʼєктах триває ремонтна кампанія

Вже наступного тижня в Україні можуть повернутися графіки відключень світла. Все через прогнозовану спеку і, як наслідок, збільшення обсягів споживання електроенергії.

Про це повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук. Відповідну заяву зробила в етері телемарафону.

"Починаючи з вихідних і наступного тижня планується значне підвищення температури. В деяких регіонах досить відчутною спека буде і ми прогнозуємо значний ріст споживання електроенергії… Те, що ми спостерігатимемо наступного тижня може призвести до того, що енергетикам доведеться застосовувати графіки відключень", — мовила заступниця міністра, маючи на увазі прогнози синоптиків.

За словами Гринчук, нині по всій країні на енергетичних обʼєктах триває ремонтна кампанія і різні процеси відновлення обладнання, пошкодженого внаслідок ворожих атак.

Енергетики закликають споживачів ощадливо користуватися електроенергією, не вмикати потужні електроприлади в ранкові та вечірні години пікового навантаження і не користуватись кондиціонерами без нагальної потреби.

В Міненерго також закликали бізнес активніше імпортувати електроенергію та нагадали, що обмеження енергопостачання не передбачені для підприємств, які імпортують понад 80 % електроенергії для своїх потреб.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, як українцям отримати кредит від держави на сонячні панелі. З ними пережити відключення світла стане простіше.