Зеленський запровадив нові санкції проти топ-контрабандистів: хто увійшов до списку

До санкційного списку ввійшли і іноземці

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про запровадження санкції проти осіб, яких пов'язують з контрабандою. Крім того, було введено санкції проти низки компаній.

Відповідний указ від 4 квітня №219 було оприлюднено на сайті глави держави. Загалом документом передбачені персональні санкції проти 86 юридичних осіб, а також 7 фізичних.

Зокрема, персональні санкції терміном на 3 роки введено проти наступних осіб:

Вадима Альперіна (громадянство Ізраїлю);

Александра Єріміцюца (громадянство Румунії);

Юрія Кушніра (громадянство Румунії);

Ореста Адамчо (громадянство України);

Віктора Шермана (громадянство України);

Андрія Попова (громадянство Росії).

Крім того, стосовно громадянина Вірменії Араіка Амірханяна введено персональні санкції терміном на 10 років.

Обмежувальні заходи проти юридичних осіб введені на три та десять років. У рішенні РНБО зазначається, що 73 із 86 юридичних осіб зареєстровані на підконтрольній уряду території Україні, ще два – у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області, три – в окупованому Севастополі. Решта юридичних осіб зареєстровані у РФ та Китаї.

Указ набирає чинності з дня його опублікування. Контроль за виконанням відповідного рішення покладений на секретаря РНБО.

Як відомо, у 2021 році РНБО ввела економічні санкції проти "топ-10 українських контрабандистів". Особи, проти яких введено санкції 4 квітня, також були у тому списку. Зокрема і Вадим Альперін, якого президент Володимир Зеленський називав одним із "хрещених батьків контрабанди" в Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запровадив санкції щодо низки громадян та компаній РФ. Серед них, зокрема, є й соратники голови Чечні Рамзана Кадирова.