Эксперт развенчал миф о критическом влиянии школ на энергопотребление в городах: о чем речь

Более существенным фактором является потребление тепловой энергии в осенне-зимний период

Еще за месяц до начала учебного года начали появляться заявления о том, что выход детей в школу может повлиять на общее энергопотребление в городах Украины. Так, согласно отдельным данным, потребление электроэнергии кое-где возрастет в шесть раз.

Однако эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в разговоре с "Телеграфом" опроверг эти опасения и объяснил реальное положение дел. Подробно читайте в материале нашего издания: Школьники и студенты должны сидеть дома, чтобы спасти энергетику? О чем свидетельствуют интересные цифры (графика)

По словам Рябцева, хотя данные Киевской городской государственной администрации (КГГА) действительно показывают значительное снижение потребления электроэнергии в школах во время каникул, это не говорит о существенном влиянии на энергобаланс всего города.

"В Киеве всего 580 образовательных зданий, тогда как жилых — около 35 000", — отметил эксперт. Он пояснил, что учебные помещения обычно не нуждаются в большом количестве электричества, поскольку дети и студенты учатся в освещенных комнатах при дневном свете. Однако подчеркнул, что более существенным фактором является потребление тепловой энергии в осенне-зимний период.

"Рост энергопотребления тепловой генерации будет значительным, поскольку большие помещения нужно отапливать", — сказал он.

Эксперт также обратил внимание на проблему теплоизоляции учебных заведений. Не во всех школах и университетах есть должным образом теплоизолированные помещения. Поэтому местные администрации часто увеличивают продолжительность зимних каникул для экономии тепловой энергии. По всей вероятности, такая практика будет применена и в текущем учебном году.

Таким образом, хотя возвращение учащихся в школы и приведет к определенному росту энергопотребления, это не повлияет на общий энергобаланс города. Основное внимание должно быть сосредоточено на эффективном использовании тепловой энергии и улучшении теплоизоляции учебных заведений.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, когда начнется новый учебный год в столице. Учитывая ситуацию с безопасностью и дополнительное обустройство укрытий, столичным школам рекомендуют организовать образовательный процесс максимально в очном формате.