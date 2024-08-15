Коли у Києві пролунає перший дзвінок: у КМДА дали чітку відповідь

Школам рекомендовано організувати освітній процес максимально у очному форматі

Новий навчальний рік у столиці цього року стартує у понеділок, 2 вересня. З огляду на безпекову ситуацію та додаткове облаштування укриттів, столичним школам рекомендують організувати освітній процес максимально в очному форматі.

Цього навчального року для учнів перших класів передбачено додаткові тижневі канікули. Про це розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

У навчальному році 2024-2025 років столичним школам рекомендується організувати освітній процес максимально в очному форматі. Навчальний рік у Києві розпочнеться в понеділок, 2 вересня 2024 року.

Міська влада пропонує навчальним закладам провести перший семестр з 2 вересня до 21 грудня 2024 року, а другий — з 13 січня по 30 травня 2025 року.

Осінні канікули триватимуть з 28 жовтня до 2 листопада 2024 року. Зимові канікули заплановані з 23 грудня 2024 року до 11 січня 2025 року. А весняні канікули пройдуть з 24 по 29 березня 2025 року.

Крім цього, для учнів перших класів передбачено додаткові тижневі канікули – з 17 по 22 лютого 2025 року.

"За останні два роки місткість укриттів у закладах загальної освіти столиці збільшилася на 67 тисяч місць. З огляду на безпекову ситуацію та додаткове облаштування укриттів, столичним школам рекомендують організувати освітній процес максимально в очному форматі. Це сприятиме соціалізації учнів та подоланню освітніх втрат і розривів", – зауважив Валентин Мондриївський.

Зважаючи на безпекову ситуацію в столиці та інші чинники, що можуть впливати на організацію освітнього процесу, можливе коригування структури 2024/2025 навчального року.

Нагадаємо, що перший заступник міністра освіти і науки України Євген Кудрявець розповів "Телеграфу" про переведення шкіл на офлайн навчання у матеріалі: " Хто буде закривати школи і що робити з укриттями: у МОН відповіли на питання, що часто задаються про "Школу офлайн" ".

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, що з початком нового навчального року в українських школах з’явиться новий предмет — "Уроки щастя" із соціально-емоційного навчання Well-Being. Курс буде запроваджено вже з вересня 2024 року. На той час його зміст має адаптуватися до особливостей українських дітей та їх потреб.