Графіки відключень повертаються? Українцям розповіли, за яких умов не буде світла

Експерти назвали період, коли можуть вимикати електроенергію

В Україні у більшості регіонів не вимикають світло вже декілька тижнів. Проте не виключено, що графіки відключення можуть повернутися ще в серпні, коли буде спека в 30-40 градусів і вище.

Про це заявив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко в коментарі РБК-Україна. За його словами, це не означає, що графіки точно застосовуватимуть.

"Оскільки очікується виведення з ремонту одного атомного блоку-"тисячника" і введення в ремонт іншого на 440 МВт. Тобто більш ніж на 500 МВт ми будемо в плюсі. Думаю, ризик відключень є, але мінімально — на одну дві черги. Сказати на 100% неможливо. Сподіватимемося, що цей період ми зможемо пройти без відключень", — зазначив експерт.

За його словами, багато що залежить від того, наскільки у спекотний період Україна вибиратиме імпорт електроенергії та наскільки збільшиться внутрішнє споживання.

Варто зазначити, що синоптики прогнозують повернення спеки вже наступного тижня. До середини серпня температури підніметься до +40, а пік триватиме до 20 чисел.

Окрім цього, на думку директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, дійсно, за такого сценарію знову можуть повернутися до графіків.

"Але вони будуть набагато м'якшими, ніж у липні. Причому відчутно. Вони можуть повернутися на одну чергу. Але наголошую, за умови, що ми нічого більше не втратимо", — сказав він, маючи на увазі можливі нові удари по енергетиці.

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