Пережила напад і потрапляла в інтимний скандал: як виглядає дружина Турчинова і що про неї відомо (фото)

На відміну від інших дружин політиків, Ганна Турчинова встигла публічно заявити про себе

Олександр Турчинов – відома постать на українській політичній арені. Свого часу він обіймав високі державні посади, а після Революції Гідності на деякий час взяв на себе обов’язки президента України. Тепер, як з’ясувалося, герой мемів про "кривавого пастора" служить у Збройних силах України. Тим часом його дружина Ганна менш публічна персона, однак і вона встигла за час шлюбу з Турчиновим засвітитись у ЗМІ.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає та чим займається Ганна Турчинова. А також, що про неї відомо у контексті скандалів та публічних обговорень.

Ганна Турчинова — що про неї відомо

Дружина Олександра Турчинова Ганна народилася у Дніпрі 1970 року, зараз їй 54 роки. Відомо, що вона закінчила романо-німецький факультет Дніпровського університету, аспірантуру Київського лінгвістичного університету. З 1995 викладає англійську мову в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. З 2006 року завідує кафедрою іноземних мов.

Відомо, що Олександр та Ганна Турчинови одружилися у 1991 році і вже понад 30 років разом. У шлюбі у них народився син Кирило. Крім того, відомо, що родина Турчинових – протестанти по релігії. А сама Ганна сповідує християнські цінності і не сприймає ЛГБТ-спільноту.

Напад і скандал, пов’язаний з Ганною Турчиновою

У 2016 році Ганна Турчинова ледь не стала жертвою нападу зловмисника з ножем. Підозрюваним у нападі на дружину тоді ще секретаря РНБО Олександра Турчинова виявився юрист із Донецька Володимир Оленцевич. До нападу чоловік бачив Ганну Турчинову лише на фото і коли дійшло до злочину, переплутав її з колегою зі схожою зачіскою.

Схопивши її за шию, він приставив ножа до горла і звернувся до викладача як до Ганни Володимирівни і порадив не чинити опір. Жінка почала пояснювати, що він помилився. І зрозумівши це, зловмисник спробував змінити жертву. Ганна Турчинова, яка стояла поряд, почала кричати. Охоронець, скориставшись розгубленістю нападника, вибив ножа, знешкодивши його. Дружина Турчинова особисто викликала поліцію, яка приїхала та затримала зловмисника.

З Ганною Турчиновою також пов’язаний інтимний скандал через її заяви про ЛГБТ-спільноту. У 2018 році декан факультету природничо-географічної освіти та екології НПУ Драгоманова оприлюднила колонку на сайті Censor.net під назвою "Гомодиктатура. Як розбещувати дітей". У своїй статті Турчинова розкритикувала антидискримінаційні поправки до шкільних підручників, рекомендовані Міносвіти України. Це викликало бурхливу реакцію у суспільстві, а студенти університету навіть вимагали звільнити декана за такі заяви.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає єдиний син Олександра Турчинова Кирило. Відомо, що свого часу служив у Нацгвардії, але звільнився зі служби.