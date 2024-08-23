Втратили чоловіків, з маленькими пенсіями, але все для ЗСУ: волонтер зворушила історією про українських стареньких

Українці не припиняють надавати допомогу військовим

З моменту початку російського повномасштабного вторгнення багато українців не шкодуючи сил допомагають армії чим можуть. Багато хто з них при цьому готовий віддати останні сили та заощадження.

Історією групи таких жінок поділилася волонтерка Лариса Полулях. Зворушливою історією вона поділилася у своєму профілі у Facebook.

"Вони плетуть сітки. В гаражі сусіда, який вмер давно, а гараж нікому не потрібен.

4 вдови сусідки і дві з сусідньої вулиці. Теж вдови

Їх чоловіки померли своєю смертю — від хвороб, алкоголізму, дурної голови, просто з нудьги. А вони плетуть сітки.

Періодично співають або хором читають отченаш. Або, — районну газету.

Сусід приносить відіки — дивляться на ютубі як правильно плести. Я скидаю сусіду адреси. Де потрібно сітки.

І потім сварюсь. Бо до сіток стопудов докладуть помідорки, маринованих сливок, копченого сала, 200 гривень, листів, грушок та яблук сушні, хрестиків, шкарпеток, цигарок, льодяників, кремів для гоління, мольфарського цілющого крему від болю, кашлю, застуди, геморою, грибків….

На пенсії мінімальні. На свої, безсмертні і щирі душі. Навіки-віків. Амінь", — написала вона.

Історія дуже вразила користувачів мережі.

Як повідомлялося раніше, український підприємець та громадський діяч Валерій Пекар раніше пояснив, чому після початку вторгнення українці почали активно допомагати один одному, тоді як у росіян подібної реакції не спостерігалося.