Потеряли мужей, с маленькими пенсиями, но всё для ВСУ: волонтер тронула историей про украинских старушек
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Украинцы не прекращают оказывать помощь военным
С момента начала российского полномасштабного вторжения многие украинцы не жалея сил помогают армии, чем могут. Многие из них при этом готовы отдать последние силы и сбережения.
Историей группы таких женщин поделилась волонтер Лариса Полулях. Трогательной историей она поделилась в своем профиле в Facebook.
"Они плетут сетки. В гараже умершего давно соседа, а гараж никому не нужен.
4 вдовы соседки и две с соседней улицы. Тоже вдовы
Их мужчины умерли своей смертью – от болезней, алкоголизма, глупой головы, прямо из скуки.
А они плетут сетки. Периодически поют или хором читают отченаш. Или, – районную газету.
Сосед приносит видики — смотрят на ютубе как правильно плести. Я сбрасываю соседу адреса. Где нужно сетки.
И потом ссорюсь. Потому что к сеткам стопудов приложат помидорки, маринованных сливок, копченого сала, 200 гривен, писем, грушек и яблок сушек, крестиков, носков, сигарет, леденцов, кремов для бритья, мольфарского целебного крема от боли, кашля, простуды…
На пенсии минимальные. На свои, бессмертные и искренние души. Навеки-веков. Аминь", — написала она.
История сильно впечатлила пользователей сети.
Как сообщалось ранее, украинский предприниматель и общественный деятель Валерий Пекарь ранее объяснил, почему после начала вторжения украинцы начали активно помогать друг другу, в то время как у россиян подобной реакции не наблюдалось.