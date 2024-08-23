Потеряли мужей, с маленькими пенсиями, но всё для ВСУ: волонтер тронула историей про украинских старушек

Украинцы не прекращают оказывать помощь военным

С момента начала российского полномасштабного вторжения многие украинцы не жалея сил помогают армии, чем могут. Многие из них при этом готовы отдать последние силы и сбережения.

Историей группы таких женщин поделилась волонтер Лариса Полулях. Трогательной историей она поделилась в своем профиле в Facebook.

"Они плетут сетки. В гараже умершего давно соседа, а гараж никому не нужен.

4 вдовы соседки и две с соседней улицы. Тоже вдовы

Их мужчины умерли своей смертью – от болезней, алкоголизма, глупой головы, прямо из скуки.

А они плетут сетки. Периодически поют или хором читают отченаш. Или, – районную газету.

Сосед приносит видики — смотрят на ютубе как правильно плести. Я сбрасываю соседу адреса. Где нужно сетки.

И потом ссорюсь. Потому что к сеткам стопудов приложат помидорки, маринованных сливок, копченого сала, 200 гривен, писем, грушек и яблок сушек, крестиков, носков, сигарет, леденцов, кремов для бритья, мольфарского целебного крема от боли, кашля, простуды…

На пенсии минимальные. На свои, бессмертные и искренние души. Навеки-веков. Аминь", — написала она.

История сильно впечатлила пользователей сети.

Как сообщалось ранее, украинский предприниматель и общественный деятель Валерий Пекарь ранее объяснил, почему после начала вторжения украинцы начали активно помогать друг другу, в то время как у россиян подобной реакции не наблюдалось.